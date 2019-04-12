Сбербанк получил контроль над Центром распознавания речи, планирует развивать компанию вместе с ГПБ

12.04.2019 15:51 323

Газпромбанк (ГПБ), Сбербанк и Digital Horizon объявили о подписании сделки, в рамках которой Сбербанк приобрел у Газпромбанка 51 процент акций разработчика систем распознавания речи — группы компаний ЦРТ, говорится в сообщении ГПБ.

Сделку планируется закрыть до конца мая 2019 года.

Также в капитал ЦРТ вошла венчурная компания Digital Horizon, одним из владельцев которой является бывший топ-менеджер ГПБ Алан Ваксман.

ГПБ остается стратегическим акционером ЦРТ и продолжит активно участвовать в дальнейшем развитии компании, говорится в сообщении банка.

Акционеры, как следует из сообщения, сформируют новый совет директоров, в который войдут 4 представителя от Сбербанка, включая председателя совета директоров компании, а также два представителя от Газпромбанка и один от Digital Horizon.

Ранее источники Рейтер говорили, что крупнейший российский банк после этой сделки может создать собственную биометрическую платформу, конкурирующую с Единой биометрической системой, запущенной Центробанком.

ЦРТ занимается разработкой систем распознавания и синтеза речи, а в последние годы также сосредоточилась на лицевой биометрии. Основными клиентами компании являются правоохранительные органы, госструктуры и финансовые организации.