12.04.2019 15:54 325

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.

Как сообщает Пенсионный фонд, основной перерасчет выплат будет сделан в мае, полностью завершен до 1 июля. Он носит беззаявительный характер, поэтому пенсионерам не нужно обращаться лично в отделения ПФР.

Соответственно уже в мае те, у кого минимальные пенсии начнут получать их в повышенном размере. Кроме того, пенсионерам насчитают те суммы за четыре месяца — с января по апрель, которые они не дополучили. Напомним, что суть перерасчета в следующем: ежегодная индексация пенсий будет производиться после того, как местные власти "догонят" их до величины регионального прожиточного минимума.

С 1 июля Пенсионный фонд также приступит к предоставлению повышенной ежемесячной выплаты неработающим родителям и опекунам детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы. Размер выплаты будет увеличен почти в два раза: с нынешних 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Перерасчет также будет производиться автоматически.

В течение года планируется увеличить долю услуг, предоставляемых через личные кабинеты на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, и развивать активное оказание услуг, которое в том числе предусматривает беззаявительное назначение выплат по сведениям, имеющимся у ПФР. В 2019 году Пенсионный фонд намерен активно развивать проект адресного информирования "Моя пенсия". Его главная цель — повышение уровня вовлеченности граждан старше 45 лет в вопросы формирования будущей пенсии.

Ольга ИГНАТОВА