Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года

12.04.2019 15:58 290

Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год. Об этом сообщила аудитор Счетной палаты Татьяна Блинова, выступая на Апрельской международной конференции Высшей школы экономики, передает корреспондент РБК.

«294,6 млрд руб. — объем выявленных нарушений в 2018 году. Это в 2,5 раза больше, чем по итогам 2017 года. Если эту цифру сопоставить с 2016 годом, то в 5,5 раза больше», — рассказала Блинова. Эта сумма включает как нарушения законодательства, так и коррупционные преступления, отметила аудитор. В 2017 году в сфере закупок выявлены нарушения на 118,3 млрд руб., в 2016 году — на 53,05 млрд руб., уточнила она РБК.

«Очень негативная тенденция», — подчеркнула Блинова. По ее словам, количество выявленных нарушений за последние два года остается практически неизменным, но растет их сумма.

Среди выявленных Счетной палатой коррупционных нарушений в сфере закупок превалирует необоснованное увеличение стоимости контрактов — почти 40% от общего объема. Нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, связанных с приемкой и оплатой невыполненных работ, составляет порядка 20%.

Растет коррупция в госуправлении. «Специально создаются не только коммерческие и некоммерческие организации, но и бюджетные учреждения совершенно четко под определенную задачу — нужно провести конкурсную процедуру или большой форум и через это реализовать схемы и вывести часть средств», — отметила аудитор.

«Схем становится все больше, они становятся все более изощренными. Большинство таких схем полностью укладывается в законодательство. Достаточно часто, к сожалению, в последнее время все нормы законодательства формально соблюдены, а в результате — достаточно большой ущерб и объем средств, который выведен из экономики», — констатировала Блинова.

По данным Счетной палаты, ежегодно на закупки направляется объем средств, примерно равный 30% ВВП, большинство приходится на закупки по 223-ФЗ (закупки госкомпаний и госпредприятий). Расходы на закупки по 44-ФЗ, которыми руководствуются государственные и муниципальные органы власти, выросли на 0,5 трлн руб., по 223-ФЗ — порядка 2 трлн руб., рассказала Блинова.

В свою очередь, Гепрокуратура за прошлый год выявила 150 тыс. нарушений в сфере закупок, из которых 6% имели коррупционную составляющую, заявил на конференции ВШЭ начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Александр Русецкий. В основном они связаны с начальной ценой контракта, изменениями его условий, приемкой фактически невыполненных работ, ограничением конкуренции, выставлением необоснованных критериев оценки.

По материалам прокурорских проверок возбуждено 275 уголовных дел, 2,5 тыс. лиц привлечены к дисциплинарной и уголовной ответственности. Только связанных с откатами нарушений выявлено свыше 400, что на 84% превысило показатели прошлого года. На имущество обвиняемых и подозреваемых стоимостью порядка 500 млн руб. наложен арест, позволяющий полностью компенсировать ущерб, добавил он.

Ольга АГЕЕВА