12.04.2019 16:40 317

Российские чиновники и законодатели после нескольких лет обсуждений договорились об условиях отмены НДС на оборот химически чистых драгметаллов, включая золото, рассказали в пятницу представители ведомств в Госдуме, которая, по их расчетам, примет законопроект в 2019 году.

Россия, третий по величине производитель золота в мире после Китая и Австралии, много лет обсуждает возможность отмены налога на добавленную стоимость (НДС), который небанковские структуры и граждане платят при изъятии слитков из хранилища.

"По добыче золота мы вышли на 3-е место в мире. У нас есть предпосылки для того, чтобы выйти на 2-е место, но для этого необходимо простимулировать инвестиции в сферу добычи золота", — сказал глава департамента Минфина Александр Ахполов в Госдуме.

Ахполов возглавляет департамент госрегулирования в сфере производства и обращения драгметаллов и участвовал в подготовке законопроекта.

В последние годы инвестиции в золотодобычу стабильны и поддерживаются исключительно высоким спросом со стороны ЦБ, который закупает большую часть добытого в стране золота, добавил глава департамента.

В 2018 году Россия произвела 314 тонн золота, из которых 274 тонны купил Центробанк.

"Если вдруг Центробанк начнёт снижать объемы закупок, снижать он может по разным причинам, хотя бы той причине, что сегодня уже существенно выросла доля золота в ЗВР, тогда мы, скажем так, будем вынуждены элементарно экспортировать свой металл за пределы страны, а отмена НДС — наше предложение, оно стимулирует и внутренний спрос, и рост оборота", — сказал Ахполов.

Минфин в марте говорил, что, по поручению премьера, вместе с налоговой службой комплексно оценит целесообразность отмены НДС на золото, после чего глава правительства примет окончательное решение.

Минфин и налоговики выполнили поручение премьера, сказал Рейтер источник в Минфине, и на совещании у председателя правительства было решено, что авторами законопроекта, который скоро будет внесен с Госдуму, станут члены Совета Федерации.

"Впадающие" доходы

Дискуссия об отмене НДС на золото заняла у чиновников пять лет, потому что часть из них опасались, что этот шаг приведет к выпадающим доходам бюджета. Однако, по мнению Ахполова, норма может увеличить поступления в бюджет.

В настоящее время часть НДС, который должна платить отрасль, вместо того, чтобы поступать в бюджет, расходится "по определённым точкам риска" в цепочке от аффинажа и до конечного использования из-за разных режимов налогоообложения.

"И пока мы не выровняем эту ситуацию, мы ничего не сможем сделать с этой картиной", — сказал чиновник.

"Наши предложения эти деньги как раз возвращают в легальное поле, — сказал Ахполов. — Мы предоставили расчеты предполагаемых выпадающих доходов, поскольку фактически выпадающих никаких не будет, а будут, грубо говоря, впадающие".

"Пока что-то изготовленное из химически чистого драгметалла продается или перепродается сколько угодно раз — НДС не возникает вообще. Как только из этого химически чистого металла что-то производится для реализации с пониженной чистотой, то есть ювелирное, техническое изделие, полуфабрикат — тут же возникает НДС по ставке 20 процентов", — сказал Ахполов о сути законопроекта.

Чиновники собираются отменить НДС на оборот только чистых драгоценных металлов, поскольку из них производятся изделия инвестиционного характера — монеты или слитки, которые можно хранить в банках. Они надеются, что этот шаг простимулирует внутренний спрос на золото в РФ.

"Объемы операций населения с золотом ничтожно малы, по сравнению с операциями с теми же долларами или другими инвестициями. И, естественно, инвестиции золотопромышленников, как и инвестиции населения, в металл, становятся острым вопросом", — сказал президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.

Депутаты сказали, что планируют создать рабочую группу для рассмотрения законопроекта и запросить оценки ФНС.

"Мы всячески будем стараться, чтобы это было в этом году", — сказал Ахполов о сроках принятия проекта.

Елена ФАБРИЧНАЯ; редактор