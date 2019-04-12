Уже в этом году все пенсионеры будут получать пенсию в размере, превышающем величину регионального прожиточного минимума пенсионера. Об этом сообщил сегодня на расширенном заседании коллегии Минтруда России его глава Максим Топилин.
Соответствующий закон, как уже сообщала "Российская газета", был подписан президентом 1 апреля. Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца — с января и по апрель.
"Теперь социальная доплата сначала будет устанавливаться в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума в регионе, а затем будет проводиться индексация пенсии и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), — пояснил министр труда и соцзащиты. — Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году".
Максим Топилин подчеркнул, что перерасчет будет сделан досрочно: все недополученные деньги люди получат вместе с майскими выплатами, хотя закон отводил срок перерасчетов до 1 июля 2019 года.
Ирина НЕВИННАЯ