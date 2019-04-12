12.04.2019 17:00 335

Уже в этом году все пенсионеры будут получать пенсию в размере, превышающем величину регионального прожиточного минимума пенсионера. Об этом сообщил сегодня на расширенном заседании коллегии Минтруда России его глава Максим Топилин.

Соответствующий закон, как уже сообщала "Российская газета ", был подписан президентом 1 апреля. Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца — с января и по апрель.

"Теперь социальная доплата сначала будет устанавливаться в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума в регионе, а затем будет проводиться индексация пенсии и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), — пояснил министр труда и соцзащиты. — Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году".

Максим Топилин подчеркнул, что перерасчет будет сделан досрочно: все недополученные деньги люди получат вместе с майскими выплатами, хотя закон отводил срок перерасчетов до 1 июля 2019 года.

Ирина НЕВИННАЯ