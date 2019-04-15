15.04.2019 08:00 533

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":

- Среднесрочный сглаженный тренд на укрепление рубля заметен все больше и больше, и о его возврате в торговый канал 65-66 рублей за доллар, внутри которого он находился большую часть времени с начала текущего года, уже почти никто не говорит применительно к оценке его самых ближайших перспектив.

Давайте беспристрастно оценим текущую ситуацию. Для тех, кто "не верит своим глазам", что доллар может продолжительное время стоить не более 63-64 рублей, надо просто взглянуть на соответствующий график и отметить про себя, что год назад в апреле 2018 года курс был 58-60.

С тех пор российская экономика в части ее внешней позиции не ослабла, а, наоборот, укрепилась. У нас не вырос суверенный долг, но при этом продолжили расти золотовалютные резервы — что оказалось особенно выигрышным на фоне высоких цен на золото, которое теперь заняло долю казначейских облигаций США в их структуре.

Одним словом, фискальная позиция довольно сильная, что нехарактерно для сегмента развивающихся рынков в целом. Есть общее понимание, что американские законопроекты по санкциям в ближайшее время вряд ли будут быстро приняты конгрессом, а это значит, что главная рублевая "пудовая гиря на ногах" немного приподнята.

Доклад о вмешательстве России в выборы в США спецпрокурора Роберта Мюллера нельзя завершить, его можно только прервать — чувствуется нарастающая всеобщая усталость этой "дохлой кошкой". В этом смысле грядущий допрос Джулиана Ассанджа в Вашингтоне выглядит даже немного "перспективнее". Но не стоит преувеличивать!

Между тем нас ждет важная для рубля дата — 17 апреля, когда начнется очередное заседание ОПЕК+ в Вене, на котором, скорее всего, будет отмечена текущая ситуация в Ливии, которая грозит сокращением экспорта нефти из этого региона со всеми вытекающими последствиями.

Пока же макростатистический календарь не слишком насыщен на фоне прошлой недели. Позиции доллара может укрепить или пошатнуть публикация ФРС в понедельник по сальдо счета движения капитала за февраль (чистые покупки/продажи казначейских облигаций нерезидентами). Хотя для глобальных рынков этот индикатор не считается очень важным, по нему мы сможем оценить темпы притока или оттока долларов на американский рынок, что всегда однозначно влияет на его курсовую стоимость к мировым валютам.

В среду, 17 апреля, выходят все главные цифры по экономике Китая за март, что в условиях неопределенности дальнейшего пути торговых войн, будет крайне интересно и поучительно для всех глобальных рынков и сможет подтвердить, либо подвергнуть сомнению все текущие главные прогнозы — в частности, от МВФ и Всемирного банка.

Перспективы рубля по сравнению с другими "мягкими" валютами выглядят лучше — в том числе, и на "ОПЕКовской" тематике недели 15-19 апреля. Его снижение в четверг на прошлой неделе происходило в контексте широкой эпизодической игры на повышение доллара, в результате которого, к примеру, турецкая лира упала более чем на 1 процент, казахстанский тенге — на 0,35 процента, а мексиканское песо — на 0,15 процента.

Рубль при этом, хоть и непродолжительное время корректировался, в интервале двух последовательных открытий Московской биржи все же вырос на 0,14 процента. А на следующий день, в пятницу, он открылся на уровне 64,60, а к вечеру укрепился до 64,36. На коррекциях торговые объемы остаются пониженными, что означает отсутствие консолидированной "медвежьей" позиции против рубля у рынка.

Это — сильное свидетельство в пользу продолжения циклического восстановления отечественной валюты, поскольку укрепление доллара к мировым валютам крайне ограничено естественными причинами.

Мы ожидаем, что к концу недели рубль уже будет "щупать" уровень 64 к доллару, а с учетом вероятных сенсаций с вышеупомянутого саммита ОПЕК — дойти до следующего промежуточного уровня сопротивления 63,80. Хотя в паре с евро движение может оказаться не столь заметным — целью видится отметка 72,20.

Георгий ПАНИН

