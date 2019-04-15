15.04.2019 08:20 557

Требования к банкам, которые имеют право работать с деньгами дольщиков и кредитовать застройщиков в рамках новой системы финансирования жилищного строительства, могут смягчить.

Если решение будет принято, число таких банков увеличится с 63 до 97, сообщила на "круглом столе" в Госдуме заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова. Строительным компаниям расширение списка должно облегчить доступ к заемным ресурсам, а для граждан ускорить процедуру получения долгожданных ключей.

Застройщики не смогут пользоваться деньгами дольщиков, пока дом не будет полностью сдан. Возводить жилье они будут на кредитные средства

По поручению президента в России идет поэтапный отказ от действующей сейчас системы долевого строительства жилья, когда стройку финансируют будущие собственники. Ее должно заменить так называемое проектное финансирование. Уже с 1 июля 2019 года российские застройщики, привлекающие деньги граждан, будут обязаны работать по новым правилам. Они не смогут пользоваться средствами дольщиков до тех пор, пока дом не будет полностью сдан. До этого момента деньги будущих собственников квартир будут лежать на специальных эскроу-счетах в банках. Возводить жилье застройщики будут на кредитные средства.

По действующим правилам банк получает право открывать эскроу-счета и финансировать строительство в том случае, если он имеет рейтинг не менее "А-" по национальной рейтинговой шкале, присвоенный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА). Минстрой предложил расширить перечень. Речь идет о включении в список кредитных организаций, с рейтингом "ВВВ-". В этом случае их число вырастет на треть.

Юлия КРИВОШАПКО

