15.04.2019 08:50 616

В 2018 году реальная зарплата россиян выросла на 6,8 процента. Это самый высокий прирост, начиная с 2012 года, сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, выступая на расширенном заседании коллегии министерства. Другие показатели, характеризующие экономическое и социальное благополучие, пока не столь оптимистичны.

Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила о серьезных проблемах, которые предстоит преодолеть. Так, естественный прирост населения в прошлом году зафиксирован в 21 регионе из 85, то есть смертность превышает рождаемость в 64 регионах. Голикова отметила, что наряду с главными "медицинскими" причинами смертности — распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний и рака, в стране по-прежнему высок уровень "социальных" смертей, связанных с неблагополучием в повседневной жизни.

Начиная с 2019 года все пенсионеры будут получать пенсию выше регионального прожиточного минимума

Одна из ключевых социальных задач — повышение уровня жизни. В отношении пенсионеров и семей с детьми-инвалидами шаги уже сделаны, сообщил Максим Топилин. Начиная с 2019-го все пенсионеры будут получать пенсию в размере, превышающем величину регионального прожиточного минимума. "Теперь социальная доплата сначала будет устанавливаться в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума в регионе, а затем будет проводиться индексация пенсии и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), — пояснил министр. — Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году". Закон был подписан президентом 1 апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им суммы в повышенном размере. Причем перерасчет сделан с 1 января — все недополученные с января по апрель деньги пенсионеры также получат в мае, подчеркнул министр.

С региональными доплатами пенсионерам тоже не все благополучно: во многих регионах власти, чтобы сэкономить на выплатах, искусственно занижают размер прожиточного минимума. "В Карелии, например, утвержденная величина ниже объективных расчетов на 2000 рублей", — сказал Топилин. Минтруд предложит регионам единую методику расчетов прожиточного минимума, которую они будут обязаны соблюдать. Эта мера поможет в выполнении программы борьбы с бедностью.

Также в ближайшее время увеличатся выплаты семьям с детьми-инвалидами. "Если раньше выплата составляла 5500 рублей, то с 1 июля этого года — уже 10 000 рублей. Прибавку получат более 460 тысяч семей", — отметил министр. Кроме того, министерство поставило задачу перед региональными службами соцзащиты изучить положение таких семей, их потребности, чтобы оказывать им адресную поддержку.

Еще с 1 января 2020 года вырастет порог среднедушевого дохода, от которого зависят ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка. Сейчас такое пособие получают семьи, где доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека. "С 1 января 2020 года будет два прожиточных минимума, и когда этот механизм заработает, процент охвата семей увеличится с нынешних 45-46 процентов до 70. То есть 70 процентов семей при рождении первого ребенка смогут использовать такой механизм финансовой поддержки", — сказал Топилин.

Ирина НЕВИННАЯ

