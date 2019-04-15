В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога. Об этом «Известиям» рассказали в аппарате российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей. Опрошенные «Известиями» эксперты называют эту меру справедливой, но предупреждают, что она имеет свои риски — в частности, может увеличиться доля «серых» заработков, которые и так получают несколько десятков миллионов человек.

Ниже порога

Консультации о внесении изменений в налоговое законодательство в части установления социального вычета по НДФЛ для малоимущих работников предусмотрены генсоглашением между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами на 2018–2020 годы. Об этом «Известиям» сообщили в аппарате российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), которую возглавляет зампред правительства Татьяна Голикова. Критерием низкого достатка станут доходы меньше прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, пояснили в аппарате комиссии.

Согласно Трудовому кодексу, работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда. Он равен прожиточному минимуму и в среднем по России составляет 11,3 тыс. рублей. Однако после уплаты НДФЛ на руки сотрудник с такой зарплатой получит 9,8 тыс. рублей. Таким образом, его доход окажется ниже прожиточного минимума. Соответственно, вычет потребуется гражданам с зарплатами до 13 тыс. рублей.

В Минтруде оперативно не ответили на запрос «Известий», какого количества россиян могла бы коснуться реформа. В ведомстве сослались на то, что вопросы налогообложения находятся в компетенции Минфина. В этом министерстве не ответили на запрос «Известий» о том, поддерживают ли там это предложение.

Задача на вычитание

В данных Росстата нет информации о количестве граждан с доходами ниже 13 тыс., но есть сведения о тех, чей заработок не превышает 13,8 тыс. По информации ведомства, в 2017 году (за 2018 год сведений еще нет) к ним относились 15,2% работников по стране, то есть примерно 11 млн человек.

Консультации о введении налогового вычета на низкую зарплату пока не проводились, рассказал «Известиям» Олег Соколов, секретарь Федерации независимых профсоюзов (представляет сторону работников в РТК). Организация придерживается позиции, что при фактическом среднедушевом доходе меньше прожиточного минимума сотрудников нужно освободить от уплаты НДФЛ.

— Технически в России сейчас есть два способа сделать налоговый вычет. По первому — желающий возместить часть определенных расходов (на обучение, лечение или приобретение жилья) гражданин подает заявление в налоговую инспекцию, которая позже возмещает ему эти траты из суммы уплаченного ранее подоходного налога, — рассказывает генеральный директор консалтинговой компании CAF Group Наталья Ионова.

Согласно второму варианту, вычетом занимается работодатель: сотрудник приносит в бухгалтерию документы, подтверждающие льготу (например, свидетельства о рождении детей), и из его зарплаты вычитают налоги в меньшем объеме. Логичнее использовать второй вариант, поскольку при первом вырастет нагрузка на ФНС и появится недовольство со стороны малообеспеченных работников. Им придется собирать справки и подавать дополнительную декларацию по итогам года.

Риск из конверта

Если освободить от налогов работников с низким доходом, есть риск, что работодатели начнут оформлять сотрудников на минимальные ставки и выдавать остальную часть зарплаты в «конвертах», пояснила «Известиям» Наталья Ионова. Она отметила, что в последнее время доля «серого» заработка и так достаточно высока.

В 15 млн человек количество россиян «в тени» оценивала в 2017 году вице-премьер Татьяна Голикова (тогда была в должности главы Счетной палаты). Директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида ранее говорил «Известиям», что частично «в тени» (то есть какую-то часть дохода получают официально, а какую-то в «конверте») — 30 млн человек. Он рассказывал, что соответствующее исследование проводила РАНХиГС.

Еще один путь — увеличение МРОТ, предполагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. В этом случае в законодательстве нужно будет закрепить, что минимальная оплата труда должна превышать прожиточный минимум на 13%.



Предлагаемый чиновниками вариант вычета не даст эффекта в виде фактического снижения бедности в стране, поскольку для выживания нужно больше 11,3 тыс. рублей в месяц, уверен профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Максим Березин. По его мнению, логично рассмотреть переход к прогрессивному налогообложению.

Прогрессивная шкала гораздо более сложная (поразрядная, ступенчатая, комбинированная), однако в любом случае в ней сохраняется принцип увеличения ставки налога с ростом доходов. Такая система, например, действует в некоторых странах Европы и США. Консультации на тему целесообразности установления этой шкалы также зафиксированы в генсоглашении между кабмином, объединениями работодателей и профсоюзами.

Анна ИВУШКИНА

