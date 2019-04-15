15.04.2019 09:10 623

У россиян , которые по какой-то причине до сих пор не задекларировали зарубежные активы и счета в иностранных банках, еще будет возможность это сделать, не опасаясь последствий. Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов о продлении так называемой амнистии капитала до 1 марта 2020 года. Предполагается, что Комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрит поправки на заседании 15 апреля, а в первом чтении депутаты обсудят их в четверг, 18 апреля.

Продлить амнистию капитала как минимум еще на год поручил президент Владимир Путин. В свое время изъяны национальной юрисдикции, недостаточная гарантия защиты частной собственности вынудили многих предпринимателей вывести свои активы и капитал за границу, отмечал Владимир Путин, выступая на форуме "Деловой России". Теперь государство хочет дать им возможность вернуть их.

Подать спецдекларацию в рамках третьего этапа кампании по добровольному декларированию счетов и активов можно будет с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года. Условия "продленной" амнистии предполагают, что воспользоваться ею смогут те, кто готов перевести деньги и активы в Россию (раньше такого требования не было). Все действовавшие во время проведения второго этапа амнистии гарантии — освобождение от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства — при соблюдении этих условий сохраняются.

Продлена будет и увязанная с амнистией льгота, подразумевающая освобождение владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК) от налога на доходы физлиц при условии, что они станут налоговыми резидентами РФ в этом году.

Активы, которые будут возвращаться из-за рубежа, предлагается регистрировать в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае или Октябрьский в Калининградской области. Они были созданы в 2018 году для защиты бизнеса от воздействия западных санкций и привлечения крупных компаний в российскую юрисдикцию. Зарегистрированные за границей компании могут "перепрописаться" в России, инвестировав в экономику региона 50 миллионов рублей.

Для резидентов таких районов действует льготное налогообложение. Они не платят налоги с прибыли от продажи активов и с дивидендов, а налог на выплаченные дивиденды ограничен пятью процентами. Доступ к сведениям об их бенефициарах ограничен: его имеют только управляющая САРом компания, надзорные органы и суды.

"Мы видим, какое отношение к российскому бизнесу за рубежом. Поэтому должны создать комфортные для него условия, чтобы бизнес смог перерегистрироваться, переводить сюда активы, без налогов", — говорил журналистам первый вице-премьер Антон Силуанов.

Первый этап амнистии капитала проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016-го, второй — с 1 марта 2018-го по 28 февраля 2019-го. Федеральная налоговая служба отмечала устойчивый интерес к амнистии в течение всего второго этапа. В ведомстве это объясняли беспрецедентным по мировым стандартам уровнем гарантий прав для ее участников и эффективной работой системы автоматического обмена финансовой информацией с другими странами, благодаря которому скрывать наличие счетов и финансовых активов в других странах россиянам стало бессмысленно.

Юлия КРИВОШАПКО

