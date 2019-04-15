15.04.2019 09:30 703

Десятки российских банков сегодня находятся в процедуре ликвидации. И хотя Агентство по страхованию вкладов (АСВ) компенсирует вкладчикам часть средств, без денег обычно остаются многие юридические лица и так называемые "превышенцы" (физлица, чей депозит превышает застрахованные государством 1,4 миллиона рублей). Речь идет уже о нескольких миллионах пострадавших. Страхование минимальных вкладов необходимо, но что делать тем, кто доверил своему банку больше "возвратной суммы"? Ведь кто-то откладывал на пенсию, другой много лет копил на покупку собственного жилья или собирал на образование детей. Кто защитит законные права этих людей?

Обсуждаются разные варианты решения проблемы. По оценкам экспертов, внимание заслуживает предложение лидера кредиторов банка "Югра" Михаила Долматова. Созданный им Всероссийский союз вкладчиков будет бороться за прозрачное и честное формирование конкурсной массы и справедливое распределение средств между клиентами банка, чьи депозиты превышают страховую сумму. И хотя Союз был создан относительно недавно, тем не менее его идеи с пониманием восприняты как экспертами, так и самим банковским сообществом.

В ближайшие дни организация намерена заняться проблемой конкретного банка — банка "Югра". Напомним, регулятор лишил финансовую организацию лицензии летом 2017 года. Тянувшиеся более года судебные тяжбы завершились в ноябре прошлого года банкротством. По данным Агентства по страхованию вкладов, долги банка перед гражданами и юрлицами составили почти 195 миллиардов рублей. Причем 16 миллиардов — это деньги 35 тысяч вкладчиков-"превышенцев". Сроки возврата денег им никто не гарантировал. Более того, по оценке портала Banki.ru, даже при самом оптимистичном сценарии клиенты "Югры" смогли бы вернуть не более 17 процентов вложенных средств. В итоге прошедшее в марте первое собрание комитета кредиторов закончилось неудачей.

Долги банка "Югра" перед гражданами и юрлицами составили почти 195 млрд рублей

18 апреля в Москве состоится повторное собрание. По сути, это будет первый случай, когда за столом переговоров участники попытаются выработать компромиссное решение, в том числе и в интересах вкладчиков-"превышенцев". Как отмечают эксперты, акционеры банка — это владельцы крупного бизнеса и недвижимости. Возможно, с их помощью удастся побудить должников банка к исполнению кредитных обязательств и таким образом пополнить конкурсную массу, обеспечив выплаты всем кредиторам.

По утверждению М. Долматова, за последний месяц он лично провел около 30 встреч с юридическими лицами, которые готовы заниматься обслуживанием своих кредитов, то есть возвращением взятых в банке денег. Эти средства будут поступать в конкурсную массу, откуда, собственно, и будут производиться выплаты всем пострадавшим вкладчикам. Так люди получат шанс вернуть свои сбережения.

- Других реальных механизмов нет. За последние 20 месяцев борьбы за свои права люди устали и уже ни во что не верят. И это самое ужасное, — рассказал М. Долматов в недавнем интервью. — Мы получим деньги, только если юридические лица начнут выполнять свои обязательства и наполнять конкурсную массу, и АСВ пойдет нам навстречу. Тогда люди смогут рассчитывать на возврат средств.

Как говорят эксперты, если опыт новой "социальной технологии" Всероссийского союза вкладчиков окажется удачным, его можно будет экстраполировать и на другие банки, которые находятся в процедуре ликвидации.

Владислав КУЗЬМИН

