15.04.2019 10:00 609

Интернет-пользователи жалуются на мошенничества под видом беспроигрышных лотерей и опросов за вознаграждение. По данным "Ъ", оборот схемы мог составлять сотни миллионов рублей, а выводить деньги могли через сим-карты Tele2. В самом операторе не сталкивались с такими жалобами и уверяют, что успешно борются с мошенничеством.

В апреле в Роскомнадзор и МВД поступили жалобы интернет-пользователей, ставших жертвами мошеннической схемы, оборот которой может составлять сотни миллионов рублей, рассказал источник "Ъ". По его словам, пользователи получали предложение поучаствовать в «беспроигрышной лотерее» или опросе с гарантированным вознаграждением, после чего их просили заплатить комиссию «за перевод документов» и ввести данные банковской карты. При выводе средств использовалась платежная система Tele2, утверждает источник: «Сервер, к которому подключен мошеннический сайт, эмулирует плательщика на сайте Tele2, и сумма переводится в пользу заранее купленной сим-карты оператора». После этого мошенник через личный кабинет на сайте Tele2 якобы выводит средства.

В Роскомнадзоре подтвердили факт получения жалоб: «Установить факты мошенничества возможно только по результатам оперативно-разыскной деятельности, что не входит в сферу полномочий Роскомнадзора». В МВД не предоставили комментариев. Источник "Ъ" в правоохранительных органах отметил, что «любые возможности для анонимных проводок, которые потенциально могут быть использованы для криминальных схем, будут проверяться и пресекаться».

Для ограничения подозрительных трансакций сотовые операторы в том числе устанавливают лимиты по снятию наличных — обычно это 5–15 тыс. руб. в день и до 400 тыс. руб. в месяц. По словам источников "Ъ" на рынке связи, у Tele2 лимит трансакции составляет 15 тыс. руб., но трансакций можно совершить до 50 в сутки. На сайте Tele2 указано, что перевод средств с мобильного счета ограничен 600 тыс. руб. в месяц, а лимит на получателя в день — 100 тыс. руб. Как сообщал "Ъ" в ноябре 2018 года , ужесточить контроль над операциями с мобильными счетами уже предлагали депутаты во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

«Граждане даже не заметят этих изменений, поскольку это касается только соответствующих субъектов. Ни в комиссии, ни в скорости, никаким образом», — Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финрынку, об ужесточении контроля над мобильными переводами (цитата «РИА Новости»)

Согласно их законопроекту, обязательному контролю должны подлежать операции по счету мобильного свыше 50 тыс. руб. (сейчас лимит — 600 тыс. руб.).

В Tele2 заявили "Ъ", что жалоб на мошенничество с использованием сим-карт оператора в последнее время не было. Компания принимает все необходимые меры по борьбе с мошенниками в соответствии с законом и успешно борется с фродом, настаивают в пресс-службе Tele2. Там уточнили, что недавно Tele2 перестал принимать платежи на сайте через платформу ChronoPay и сейчас работает с Газпромбанком. У Tele2 общий лимит на все сервисы мобильной коммерции составляет 1 млн руб. на сим-карту в месяц, банки-партнеры ставят свои лимиты на пополнение банковской карты — до 600 тыс. руб. в месяц, указали в операторе. В Газпромбанке не ответили на запрос "Ъ".



В ChronoPay утверждают, что заметили аномальный рост денежных переводов у оператора. «Он у Теle2 превышал привычные показатели в несколько раз, мы просили объяснить эту тенденцию, но в итоге были вынуждены включить фильтры, после чего оборот вернулся на старые показатели»,— заявил "Ъ" владелец ChronoPay Павел Врублевский. Через несколько недель, по его словам, оператор перестал работать с ChronoPay, а трафик платежей пошел через собственный шлюз Tele2 в одном из банков.

Уязвимость в системе платежей Tele2 действительно есть, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Есть впечатление, что она создана оператором осознанно, чтобы продемонстрировать рост ARPU (средняя выручка с абонента в месяц.— "Ъ") и оборота, который может достигать за месяц нескольких процентов»,— утверждает он. Кроме того, абонентская база оператора может расти за счет сим-карт, которые используются для вывода средств, считает господин Муртазин. По итогам 2018 года абонентская база оператора выросла на 1,7 млн, до 42,3 млн подключений, а ARPU — на 11,5%, до 281 руб.

Схема мошенничества с массовыми переводами на счета абонентов мобильных операторов и выводом денег на сторонние карты ненова, она начала активно использоваться еще в 2010 году, говорит начальник отдела по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. При этом, с точки зрения оператора, такая активность хотя и выглядит подозрительно, но не является по факту хищением, потому что деньги крадут с банковской карты человека, проходящего опрос, отмечает он.

В «МегаФоне» и «Вымпелкоме» в последнее время не отмечали подозрительных пополнений, в МТС отказались от комментариев. Но ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов подтверждает, что «подобные истории» уже происходили с другими операторами. Но эксперт сомневается, что сами они могут получать в результате серьезные выгоды, поскольку «это капля в море, если сравнивать с доходом от обслуживания абонентов».

Юлия ТИШИНА, Владислав ТРИФОНОВ