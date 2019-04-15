15.04.2019 10:10 646

Банк «Восточный» по итогам 2018 года отчитался о прибыли в размере 1,5 млрд руб., свидетельствуют данные его отчетности по РСБУ. В 2017 году банк заработал 1,1 млрд руб.

Процентные доходы кредитной организации выросли до 38 млрд руб. против прошлогодних 34 млрд руб., а чистые доходы (за вычетом расходов) более чем удвоились — с 3,9 млрд до 9,4 млрд руб. Этот рост обеспечило розничное кредитование: чистые доходы по этому виду деятельности достигли 14,5 млрд руб. против 7 млрд руб. годом ранее. Корпоративный бизнес продолжает приносить банку убыток: в 2018 году он составил почти 6 млрд руб., увеличившись за год на 10%.

Одновременно банк сообщил об отрицательном финансовом результате работы за прошлый год в размере 2,2 млрд руб. в связи с переоценкой ценных бумаг по справедливой стоимости (минус 3,8 млрд руб.). Этот показатель не включается в раздел прибыли и убытки отчета, но учитывается в разделе «прочий совокупный доход».

В этом разделе учитываются статьи, связанные непосредственно с изменением капитала, поясняет руководитель направления банковских рейтингов рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. В частности, по его словам, у банка «Восточный» основной убыток сформирован за счет переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. Данная статья не учитывается при расчете прибыли, однако уменьшает величину капитала, подчеркнул он.

«Общий совокупный убыток банка за 2018 год в основном объясняется отрицательной переоценкой ОФЗ, возникшей из-за санкционной риторики США и Евросоюза, а также повышения ключевой ставки Банком России», — говорится в отчетности банка. Отрицательный результат обусловлен рыночной конъюнктурой и не является отражением увеличения кредитного риска банка, подчеркивается в документе.

По следам проверки ЦБ

В августе 2018 года Центробанк завершил проверку в «Восточном», по итогом которой предписал создать дополнительные резервы более чем на 16,7 млрд руб. Основная часть требований связана с активами, которые достались банку после слияния с Юниаструм Банком Артема Аветисяна. Как ранее писал РБК, период досоздания резервов установлен до июля 2020 года. После 1 января 2019 года «Восточному» остается досоздать резервы на 13,1 млрд руб. «Бизнес-модель банка «Восточный» успешна, генерирует прибыль и способна справиться с таким объемом доначислений», — говорил предправления банка Александр Нестеренко.

В 2018 году, следует из отчетности банка, его капитал сократился до 34 млрд руб. (с 37,5 млрд руб.), на этом фоне немного снизился норматив достаточности капитала (H1.0), до 9,2% против 9,8% годом ранее (минимально допустимый ЦБ показатель — 8%).

Банк начал переоценку активов, например, убыток от переоценки недвижимости по справедливой стоимости составил 3,78 млрд руб., следует из отчетности. Регулятор по итогам проверки писал, что стоимость недвижимости, доставшейся «Восточному» от «Юниаструма», может быть завышена на 8,17 млрд руб.

Кроме того, кредитная организация нарастила объемов кредитов юрлицам, относящихся к худшей — пятой — категории качества, с 4,7 млрд до 11 млрд руб., а кредиты второй и четвертой категорий сократились с 23 млрд до 16 млрд руб. и с 4 млрд до 2 млрд руб. соответственно. Сформированный резерв по кредитам пятой категории качества составил 5 млрд руб. Центробанк по итогам проверки отмечал, что банк завышает качество ряда проблемных кредитов банка.

«Восточный» фигурирует в уголовном деле против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви (Baring принадлежит 52% банка). Дело было возбуждено по заявлению миноритария и члена совета директоров банка Шерзода Юсупова (4,8% акций). Следствие считает, что Калви и другие сотрудники фонда похитили из банка 2,5 млрд руб. путем уступки кредита Первому коллекторскому бюро в обмен на ценные бумаги люксембургского фонда IFTG. Стоимость акций фонда была завышена в разы, настаивает следствие. Калви вину отрицает и утверждает, что дело стало следствием конфликта акционеров «Восточного». Помимо Baring 40% банка принадлежат Артему Аветисяну и партнерам.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ