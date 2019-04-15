15.04.2019 10:20 685

Банк России в этом году может снизить ключевую ставку. Предпосылок для принятия такого решения сейчас больше, чем для повышения ставки. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Председатель Банка России уточнила, что повышение ставки вероятно, если макроэкономическая ситуация будет развиваться в соответствии с ожиданиями, заложенными в базовом прогнозе регулятора. "На ближайшем заседании совета директоров ЦБ 26 апреля будут рассмотрены все факторы. Исходя из них будет приниматься решение", — цитировало Набиуллину агентство ТАСС .

Определяя размер ключевой ставки, Банк России ориентируется на инфляцию и инфляционные ожидания. В 2018 году ключевая ставка повышалась дважды. В марте 2019 года регулятор оставил ее без изменения — на уровне 7,75 процента годовых, так как в феврале-марте 2019 года инфляция складывалась несколько ниже ожиданий ЦБ, а краткосрочные проинфляционные риски снизились. Сейчас влияние на инфляцию, по словам Эльвиры Набиуллиной, пока еще оказывает прошлогоднее ослабление курса рубля. "Оно уже наложилось на стадию укрепления национальной валюты в этом году, но в целом рубль чуть слабее (64,5 рубля за доллар), чем был в это время в прошлом году (62,06 рубля за доллар). Это тоже оказывает влияние на инфляцию", — пояснила глава ЦБ.

Между тем в информационно-аналитическом комментарии "Динамика потребительских цен" за март, опубликованном ЦБ в пятницу, отмечалось, что эффекты влияния ослабления рубля, произошедшего в 2018 году, и роста цен на нефтепродукты, а также повышения налога на добавленную стоимость будут исчерпаны в первом полугодии 2020 года. В результате годовая инфляция вернется к целевому показателю в 4 процента.

Юлия КРИВОШАПКО

