15.04.2019 11:00 578

Рубль подрастает к доллару и немного дешевеет против евро утром понедельника, отражая как текущую динамику главной валютной пары на форексе, так и ожидания участников локального рынка в отношении денежных потоков второй половина месяца.

На его стороне надежды на рост продаж экспортной выручки в начинающийся сегодня налоговый период, против же — интервенции ЦБ, которые могут быть заметны до того, как экспортеры начнут продавать валюту в значительных объемах к пику фискальных выплат 25 апреля.

"Налоговые выплаты обеспечат поддержку (рублю) со стороны потока на продажу экспортной выручки. Вероятно, на неделе курс доллар/рубль попробует пробить отметку 64,00", — говорится в аналитическом обзоре Росбанка.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,28, и российская валюта растет на 7 копеек от уровней закрытия пятницы. При открытии торгов была достигнута отметка 64,05 — максимум рубля с 26 марта.

К евро рубль дешевеет на 6 копеек до отметки 72,76.

Российский фискальный период стартует сегодня, и все апрельские налоги опрошенные Рейтер аналитики оценивают в 1,8-2,2 триллиона рублей, при этом на важный для экспортеров налог на добычу полезных ископаемых, уплачиваемый 25 апреля, может приходиться 0,4-0,6 триллиона рублей.

На форексе пара евро/доллар сейчас вблизи отметки $1,1317, и евро набирает более 0,1 процента с начала дня, оставаясь вблизи почти трехнедельного максимума $1,1325, достигнутого в пятницу после сообщений о намерении японской корпорации Mitsubishi приобрести за несколько миллиардов евро германскую компанию BZ Bank.

Цены на нефть в небольшом минусе с начала дня, но остаются вблизи 5-месячных максимумов, полученных на фоне сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ и за счет санкций США против Ирана и Венесуэлы, баррель Brent оценивается в $71,40.

В целом на глобальных рынках в понедельник преобладает оптимизм, после того как министр финансов США Стивен Мнучин выразил надежду, что торговые переговоры между США и Китаем выходят на завершающий этап.

При этом торги во второй половине недели могут быть приглушенными в преддверии западной Пасхи, а в фокусе внимания будет китайская макроэкономическая статистика, в том числе, о динамике ВВП за первый квартал, выходящая в среду.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ