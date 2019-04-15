15.04.2019 13:00 957

Банкир Кирилл Миновалов много лет входит в список 200 богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. В этом году у него были все шансы войти и в рейтинг миллиардеров, если бы его состояние оценивали после 8 февраля. Прошло буквально несколько дней, и рыночная стоимость его банка достигла трех капиталов, составив почти $1 млрд.

Основу капитала Кирилла Миновалова (состояние — $900 млн) составляет банк «Авангард». Банкир вполне мог войти в глобальный список миллиардеров Forbes, если бы подсчет производился после 8 февраля. Причина — резкий рост капитализации банка «Авангард», у которого, если исходить из цены его бумаг на Мосбирже, соотношение стоимости к капиталу выше, чем у Сбербанка.

Маленький free-float

Миновалов создал банк «Авангард» в 1994 году, потратив тогда, по его рассказам, $400 000, из которых $300 000 одолжил. Десять лет спустя, в 2004 году, акции «Авангарда» стали торговаться на бирже. Сейчас 99,2% акций банка бизнесмен контролирует через «Алькор холдинг Групп» и 0,7% — напрямую, остальное держат миноритарии. На 1 марта 2019 года «Авангард» занимает 56-е место среди российских банков по размеру активов (133,1 млрд рублей) и 43-е — по капиталу (23,3 млрд рублей).

У банка всегда был маленький free-float, на сегодняшний день он составляет 0,0028377% акций банка. «У меня всегда было 99% акций банка», — говорил Миновалов Forbes в 2013 году. Любые другие акционеры (среди них были «Росшина», АМО «ЗИЛ», магаданские золотодобывающие ГОКи) всегда присутствовали в уставном капитале скорее номинально, ни у кого не было даже 1%. «В 1990-х иметь банк с акционерами no name было неправильно, и я даже сам был заинтересован, чтобы известные имена прозвучали в прессе», — говорил банкир. При этом официально он признал, что является владельцем «Авангарда», в 2002 году.

13 февраля, то есть уже после «дня отсечения» 9 февраля, на который Forbes считает состояния миллиардеров, акции банка на Московской бирже подскочили в цене на 42,1% — торги открылись с 570 рублей за акцию, и на момент закрытия бумага стоила 810 рублей, на следующий день торги открылись с цены 860 рублей за акцию. Следующий скачок был 12 марта — почти на 31%, с 700 до 920 рублей за акцию на момент закрытия торгов.

Такой рост произошел за счет крупных (для этого банка) объемов сделок. С 30 января по 12 февраля сделок с акциями «Авангарда» не проводилось вообще, 13 февраля прошли сделки на 450 000 рублей, 14 февраля — уже почти на 2 млн рублей. В следующий скачок 12 марта объем сделок составил 5,5 млн рублей, 13 марта — 1,2 млн рублей. Обычный дневной объем торгов акциями банка составляет меньше 100 000 рублей.

В случае с такими неликвидными бумагами, как акции банка «Авангард», достаточно совсем небольшого объема, чтобы «разогнать» его капитализацию. В итоге рыночная капитализация банка на Мосбирже на 15:00 12 апреля составляла 61,3 млрд рублей — около 2,6 капитала. Такому показателю может позавидовать любой российский банк. Например, Сбербанк торгуется на бирже чуть больше, чем за один капитал.

Почему взлетели акции?

Тот факт, что банк торгуется с таким высоким отношением к капиталу, навевает на мысль об искусственном характере данной истории, говорит начальник аналитического управления УК «Арсагера» Артем Абалов. «Возможно, это вызвано действиями отдельных участников рынка, а основные владельцы банка к этому могут быть совершенно не причастны», — говорит он.

Акции «Авангарда», которые обращаются на Мосбирже, крайне неликвидны, сделки проходят не каждую торговую сессию, говорит аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По его словам, при free-float менее 1% сильную волатильность может спровоцировать и любая более-менее крупная сделка. «Также создается широкий простор для манипуляций, и любой заинтересованный в снижении или росте цены акций может это устроить», — добавляет он. «Сейчас, например, популярна схема, которая часто используется рынке криптовалют, — Pump & Dump («накачивай и сбрасывай»), при которой цену акций сначала разгоняют, а потом, когда появляются другие спекулянты и растет ликвидность, — сбывают их по завышенной цене», — говорит Нигматуллин.

В банке передали ответ Кирилла Миновалова, что ни он, ни аффилированные лица не участвовали в покупке и продаже акций за последний год. При этом в июле прошлого года Центробанк ограничивал право голоса Миновалова десятью процентами акций. На тот момент Кирилл Миновалов прямо или косвенно владел более 98% акций и докупил еще менее 0,5% акций, пояснили Forbes в «Авангарде». Акции не были приобретены с рынка, это было формальное приобретение у другой аффилированной структуры, и юристы банка сочли, что согласование с ЦБ не требуется, так как контрольное владение было согласовано ранее. Но Центробанк счел, что даже незначительное изменение доли должно быть согласовано. После того, как это требование было выполнено, ЦБ снял ограничение.

ЦБ не ответил на вопрос Forbes о том, не привлекли ли внимание регулятора резкие скачки стоимости акций «Авангарда».

Щедрые дивиденды

20 марта 2019 года «Авангард» объявил о намерении выплатить по итогам 2018 года дивиденды в размере 2 млрд рублей (против выплаченных 500 млн рублей за 2017 год). Это решение могло спровоцировать покупку акций в марте и феврале и рост их стоимости соответственно, считает старший аналитик Moody's Семен Исаков. Но даже если предположить, что покупка акций и рост их цены связаны с изменением дивидендной политики, все равно далеко не все российские публичные компании могут похвастаться тем, что торгуются хотя бы в районе балансовой цены, а в данном случае речь идет об акции с низким free-float, добавляет Артем Абалов.

Вряд ли это связано с дивидендной политикой, так как доходность акций банка все равно низкая — 3,2%, говорит ведущий финансовый советник «БКС Премьер» Антон Берлинер. Причины взлета могут быть разными — в частности, акции банка могут использоваться как залоговое обеспечение по какой-то сделке, и в связи с этим важно поддерживать их стоимость на определенном уровне.

При этом в самом банке признают, что, учитывая, что в свободном обращении находится меньше 1% акций банка и небольшой объем оборотов, «капитализация банка на бирже не является показателем капитализации банка». По оценке Нигматуллина, исходя из РСБУ чистой прибыли банка за 2018 год (менее 1 млрд руб) его рыночная капитализация должна составлять максимум 10 млрд рублей, по всей видимости, это имело бы место, если бы акции торговались при большом объеме free-float.

Похожий случай

Громкая история с резким взлетом цены неликвидных акций произошла в феврале этого года с бумагами ПАО «Объединенные кредитные системы» (ОКС, через нее НПФ «Благосостояние» владеет 41% в Абсолют Банке). Акции компании при free-float менее 1% меньше чем за месяц подорожали примерно на 6000 процентов. 25 февраля стоимость акций ОКС оказалась на рекордном уровне 55 490 рублей за бумагу, компания по капитализации обогнала «Алросу», «Полюс» и «Яндекс». В итоге Мосбиржа приостановила торги бумагой, а акционер ОКС — НПФ «Благостояние» — пожаловался в ЦБ с просьбой проверить сделки на предмет манипулирования рынком, указав, что справедливая цена акций компаний составляет не более 1000 рублей.

Анна МИХЕЕВА, Forbes Contributor

