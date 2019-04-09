09.04.2019 16:00 23

В Краснодарском крае всего было выдано 2 млн карт «Мир», фактически ими обеспечены 40% населения. В перспективе ее планируется сделать многофункциональной и интегрировать с государственными и муниципальными сервисами. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Кубань является лидером не только по проникновению современных платежных сервисов и доступности финансовых услуг, а также по распространению и использованию карты «Мир», — рассказал председатель правления АО «НСПК» Владимир Комлев.

В перспективе развитие карты «Мир» продолжится не только в качестве удобного платежного инструмента, но и как «ключа доступа» к целому ряду государственных, муниципальных и социальных услуг.

«Мы готовы стать активными участниками реализации проектов по финансовой доступности, чтобы инновациями могли пользоваться большинство жителей Краснодарского края. Для этого необходимо продолжать совместную работу, которая направлена на развитие дистанционных каналов обслуживания и популяризацию безналичных платежей в регионе», — отметил начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в перспективе ее планируют сделать ее более универсальной, чтобы она была и социальной, и медицинской, и картой клиента.

В качестве примера эффективной реализации дополнительных сервисов губернатор привел опыт Кубанского госуниверситета, где в прошлом году стартовала многофункциональная карта студента на базе платежной системы «Мир». Она является пропуском в вуз и библиотеку, по ней можно оплачивать проезд, на карту приходит стипендия.

Глава региона отметил, что ежегодно в край приезжает порядка 16 млн туристов, многие из них также пользуются картой «Мир», и нельзя допустить, чтобы они были ограничены в каких-либо банковских сервисах и услугах.

«Карта «Мир» должна быть максимально интегрирована в сферу отдыха. Так держатели смогут ощущать, что у них не просто банковская карта, а ключ к комфортной жизни по всей стране», — добавил Вениамин Кондратьев.

Как РБК Краснодар сообщал ранее, в регионе за 2018 год инфраструктура по приему платежных карт увеличилась на 20,6%, темп ее роста превышает аналогичный показатель по стране (16,7%). В абсолютных цифрах это более 120 тыс. устройств или третий показатель по России, после Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга.

Обеспеченность инфраструктурой по приему платежных карт в расчете на 1000 жителей края составляет более 22 устройств, превышая аналогичный показатель в целом по стране (20,7). На территории Краснодарского края выпущено более 9,1 млн карт.