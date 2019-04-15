15.04.2019 15:00 503

Отказывая компаниям-застройщикам в предоставлении проектного финансирования, банки должны будут объяснять свое решение, соответствующая процедура прописана в методических рекомендациях, подготовленных Минстроем и ЦБ. Об этом заявил в ходе телемоста на форуме Сбербанка «Время изменений» министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, передает корреспондент РБК.

По словам министра, документ планируется подписать уже в понедельник, 15 апреля, а на следующий день он будет официально опубликован и направлен банкам и застройщикам.

«В данных методических рекомендациях мы прописали процедуры, определили сроки, по которым сегодня необходимо рассматривать документы и в течение какого срока должно быть предоставлено мотивированное объяснение, почему конкретному застройщику не может быть предоставлено проектное финансирование», — пояснил Якушев.

Министр отметил, что в настоящее время застройщики часто жалуются на отсутствие ясности, в течение какого срока банк должен рассмотреть заявку на выделение проектного финансирования и дать на нее мотивированный ответ. Последнее особенно важно в тех случаях, когда застройщик получает отказ, и именно о повышении прозрачности заботятся разработчики методических рекомендаций Минстроя и ЦБ.

«В рамках этого документа можно будет четко понимать, как сегодня должен складываться документооборот при поступлении заявки в банковское учреждение, и там прописаны действия обеих сторон — и застройщика, и банковского учреждения — по рассмотрению заявки на проектное финансирование.<...> Я думаю, что это поможет нам сделать процедуру общения застройщика и банковского учреждения более понятной, внятной и прозрачной», — сказал Якушев.

В свою очередь, зампред ЦБ Ольга Полякова пояснила, что в методических рекомендациях ориентировочный срок рассмотрения заявок застройщиков на получение проектного финансирования будет установлен в 45 рабочих дней. При этом мотивированно разъяснить причины отказа банк должен будет застройщику в течение трех рабочих дней после принятия решения.

С 1 июля 2019 года правила строительства жилья в России ужесточатся. Застройщики должны будут использовать эскроу-счета на проектах жилого строительства. Таким образом, недвижимость будет возводиться за счет банковских кредитов, а деньги дольщиков застройщики получат только после того, как дом будет введен в эксплуатацию, что, по замыслу авторов изменений, поможет избежать проблемы с обманутыми дольщиками. В феврале 2019 года в Минстрое уточнили: если к этому моменту объект возведен более чем на треть, то застройщику разрешат действовать по старым правилам долевого строительства.

В марте 2019 года замглавы Минстроя Никита Стасишин на встрече с банкирами говорил об озабоченности ведомства проблемой готовностью строительного сектора и банков к переходу на проектное финансирование.

«Застройщики в регионах на 90% говорят, что банки выставляют такие требования к залогам, к резервированию, ко всему остальному, что застройщик их просто выполнить не может, даже большинство застройщиков Москвы их выполнить не смогут», — сказал тогда Стасишин. «Тезис «застройщик плохой, он не подошел под критерии банка» — ну пожалуйста, коллеги. У нас каждый день у Минстроя бастуют дольщики, я с удовольствием скажу им адреса ваших банков», — добавил замминистра, посетовав, что Минстрой не чувствует в банках «коллег, с которыми можно было бы отрасль изменить».

В понедельник, 15 апреля, Якушев заявил, что после выхода методические рекомендации могут быть доработаны или даже оформлены другим документом.

«Если поймем, что нам необходимо какие-то моменты отразить в других нормативных документах, как то постановление правительства, и придать этим рекомендациям нормативный характер, как то изменения в отдельные законы, то после наработки опыта мы такие поправки сделаем в законы, где нужно будет что-то поправить», — сказал министр.

Евгений КАЛЮКОВ, Надежда ФЕДОРОВА, Павел КАЗАРНОВСКИЙ