16.04.2019 08:20 323

В России вводится ограничение роста платежей по земельному налогу. Они будут увеличиваться не более чем на 10 процентов к предыдущему году. Такие поправки подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Новый ограничивающий коэффициент в 10 процентов касается платежей граждан по земельному налогу. Он будет учтен при расчете налога за 2018 год. Но есть исключение. Ограничитель не будет действовать, если при расчете налога на участок для жилищного строительства был применен повышающий коэффициент в связи с несвоевременной застройкой земли.

Это не единственное изменение, которое закон вносит в действующую систему налогообложения физлиц. В числе других нововведений — право на налоговый вычет по земельному налогу для многодетных родителей, воспитывающих трех и более детей.

Речь идет о так называемом вычете "на шесть соток". Многодетные семьи, владеющие землей, смогут уменьшать налог на нее на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного участка.

Еще одна льгота, которая появилась у семей с большим количеством детей, касается недвижимости. Налог на нее будет уменьшаться на величину кадастровой стоимости пяти квадратных метров площади квартиры, ее части или комнаты и 7 метров площади жилого дома или его части в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Юлия КРИВОШАПКО