16.04.2019 08:50 338

Западные санкции не помешали немецким компаниям инвестировать в российскую экономику рекордную с 2008 года сумму — более €3 млрд. Сообщение об этом размещено на сайте Российско-германской внешнеторговой палаты. Такие данные бизнес-ассоциация приводит со ссылкой на статистику Бундесбанка.

«Наряду с такими масштабными проектами, как ‹Северный поток-2›, возможности российского рынка открывает для себя немецкий малый и средний бизнес», — цитируются в сообщении слова председателя правления палаты Маттиаса Шеппа. По его словам, интерес немецких предпринимателей к бизнесу в России заметен и по росту числа членов палаты (+10% за два года, сейчас более 900 компаний).

Привлекательность инвестиций в экономику России обеспечило в том числе ослабление курса рубля после 2014 года, отмечается в сообщении. Бундесбанк также скорректировал с €1,6 млрд до €2,8 млрд оценку прямых немецких инвестиций в Россию в 2017 году.

Выше текущего показателя инвестиции немецкого бизнеса в экономику России поднимались только в период с 2006 по 2008 год, а абсолютный рекорд — €7,4 млрд — приходится на 2007 год, когда немецкий энергоконцерн E.On (ныне Uniper) вложил €4,6 млрд в российский рынок энергетики.

Среди крупных проектов, которые сыграли решающую роль в росте объема немецких инвестиций, — газопровод «Северный поток-2», который пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию, и расширение производственных мощностей компании Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде.

Объем инвестиций в «Северный поток-2», который строится консорциумом во главе с дочерней структурой «Газпрома», оценивается в €9 млрд. Со стороны Германии в его строительстве принимают участие две крупные компании — Wintershall и Uniper, которые выделили на эти цели по €950 млн, отмечает Российско-Германская внешнеторговая палата.

Объем инвестиций Volkswagen в Россию с 2014 года достигает €0,5 млрд. Средства пошли на расширение производственных мощностей автомобильной компании в Калуге и Нижнем Новгороде.

Российско-германская внешнеторговая палата представляет интересы немецких компаний в России и российских — в Германии. В настоящий момент ассоциация насчитывает 874 компании.

Наталья ДЕМЧЕНКО