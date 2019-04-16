16.04.2019 09:00 473

В пяти российских регионах рабочих мест больше, чем безработных. Общее число таких вакансий — почти на 80 тысяч человек, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza специально для "РГ".

Наибольший профицит рабочих мест в Москве — 57,8 тысячи вакансий. В Петербурге — 19,1 тысячи. В Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах — 1,4 и 1,2 тысячи. В Магаданской области — 300. Собкоры "РГ" выяснили, каких кадров здесь не хватает.

Добавить мобильности

На Ямале не хватает водителей, сварщиков, маляров, каменщиков, машинистов экскаватора, поваров, врачей, учителей. Самый большой дефицит в строительстве — 21,2 процента. Он есть даже в добыче полезных ископаемых. В то же время среди состоящих на учете безработных 54 процента — люди рабочих профессий, но другой направленности. Есть еще продавцы, менеджеры, бухгалтеры.

Из-за многолетнего и массового оттока населения Магаданская область испытывает кадровый голод практически во всех отраслях экономики. От квалифицированного рядового персонала до эффективных менеджеров. Спрос в 2,5-3 раза превышает предложение.На Чукотке — своя проблема. Здесь вакансии не соответствуют образовательному и квалификационному уровню безработных. Более половины их не имеют даже начального профобразования. Плюс некомпактность проживания населения, территориальная разобщенность. Они затрудняют решение проблемы кадров.

В случае замещения всех вакансий, доля безработных в России сократилось бы с 4,9 до 3,6 процента, но все равно осталось бы еще 2,7 миллиона человек

Одним из направлений региональной политики на рынке труда с 2002 года было переселение пенсионеров, инвалидов в климатически благоприятные регионы страны. И людям хорошо. И у региона появляется жилье для трудоспособного населения. И средства на соцподдержку. На Чукотке действует пять госпрограмм, так или иначе затрагивающих сферу занятости. Людям, например, помогают при переезде на новое место работы.

В Магаданской области тоже реализуют программу повышения мобильности, но для привлечения жителей других регионов. И на Ямале есть такие программы. Помогают с жильем, платят ежемесячное пособие в течение трех лет со дня приема на работу.

Параллельно развивается и другое направление. В округе выстроена эффективная система профессионального образования. Из окружного бюджета выделяется целевая образовательная субсидия, получатели которой после учебы должны отработать не менее трех лет в регионе. Но есть сложности, которые пока сильнее всех этих усилий. Это удаленность объектов инвестиционных проектов от крупных населенных пунктов, обладающих трудовым потенциалом.

Дефицит на дефиците

Во всех других регионах страны, по версии аналитиков FinExpertiza, другой дефицит. Там вакансий меньше, чем людей, ищущих работу.

В первой группе из 17 регионов для покрытия дефицита рабочих мест потребуется открыть от 51,6 до 82,3 тысячи вакансий в каждом. Во второй группе из 52 регионов — от 11,7 до 48,2 тысячи. В третьей группе из девяти регионов — от 1,2 до 8,1 тысячи.

Челябинская область, утверждают аналитики, входит в первую группу. Хотя официальная региональная статистика не показывает такой масштаб проблемы. На 27,8 тысячи зарегистрированных безработных в регионе есть 22,5 тысячи вакансий. Казалось бы, проблема невелика. Но не все так просто. Здесь существует двойной дефицит. Например, вакансий экономистов, юристов и менеджеров на всех не хватает. Зато бюджетная сфера и производство испытывают дефицит кадров. Особенно это касается здравоохранения. Очень мало IT-специалистов, токарей, фрезеровщиков, горнорабочих. "Выход мы видим в переобучении специалистов, — поясняет глава регионального Главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов. — В этом году за счет бюджета планируем подготовить 5,6 тысячи востребованных специалистов".

Новосибирская область, по версии FinExpertiza, тоже попадает в первую группу регионов по дефициту вакансий. Но и здесь есть другой дефицит — кадровый. В регионе высокий спрос на рабочих и медперсонал, продавцов, менеджеров по продажам, IT-специалистов, SEO- и SMM-специалистов. В прошлом году вузы Сибирского округа подготовили 3,5 тысячи специалистов с цифровыми компетенциями, но это в два раза меньше потребности. Одна из проблем — зарплата. У IT-специалистов в Новосибирске она раза в два ниже, чем в Москве — 80-90 тысяч рублей и 200-250 тысяч соответственно.

Впрочем, дело не только в зарплате, уверяет председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон. Нужны точки притяжения для высококвалифицированных кадров. "Молодым людям, — уточнил ректор Новосибирского госуниверситета Михаил Федорук, — нужны интересные условия работы и хорошая инфраструктура проживания, досуга. Если нет современного торгового центра, спортивных объектов, никто не задержится на такой территории".

Цифры не совпали

В Иркутской области по официальным данным ситуация обратная той, что дает FinEx­pertiza, вакансий здесь в два раза больше, чем соискателей. Но безработица здесь носит выраженный структурный характер. 74 процента вакансий — на рабочие профессии. И лишь 43 процента обратившихся в службы занятости их имеют.

Но 90 процентов выпускников школ по-прежнему ориентированы на поступление в вузы. А половина молодых специалистов имеет дипломы в области экономики, управления, юриспруденции. Региональный рынок не готов принять такое количество экономистов и управленцев. Зато не хватает врачей, инженеров, геодезистов, учителей.

Впрочем, по ситуации в этом регионе есть и другое мнение. "Рынок труда очень динамичен, — говорит Гульнара Шорина, руководитель частного кадрового агентства. — Ситуация, например, зависит от сезона. На Байкале и в Иркутске вот-вот начнется высокий туристический сезон. Летом на этом рынке традиционно дефицит кадров. Но осенью мы будем наблюдать уже безработицу. Аналогично со строительством". Поэтому все попытки, считает эксперт, прийти к среднему знаменателю не отражают реальную ситуацию в сфере занятости. И это так.

Но он показывает тенденции, которые складываются в регионах. И знать их тоже очень важно. Само собой ничего не изменится, говорит президент сети FinExpertiza Нина Козлова: "В среднем в каждом регионе требуется создать около 32 тысяч новых рабочих мест. Задача, нереализуемая силами одного бизнеса. И только совместная работа региональных властей и бизнес-сообщества позволит ее решить".

Комментарий

Нужна программа, привязанная к регионам

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений:

- В России, как и в Германии, других странах ЕС, бывает складывается ситуация, когда вакансий в банке данных службы занятости больше, чем безработных.

Но это не решает проблемы безработицы. Вакансии, как правило, связаны с низкоквалифицированными рабочими местами с маленькой зарплатой.

В России также есть территории с высоким уровнем безработицы. Как правило, это регионы со слабой экономикой и высокой долей молодежи. Надо развивать такие территории, создавать в них кластеров с учетом географии, климата, кадровый потенциал.



Опасно сосредотачиваться только на программах миграции, поскольку это снижает демографический потенциал региона и ведет к его дальнейшей социально-экономической стагнации.

Что касается Дагестана и Краснодара, то здесь идет сокращение занятости в сельском хозяйстве, которое было основой их экономики. Создание крупных агрохолдиногов снижает занятость в мелких и средних предприятиях. Здесь надо развивать промышленность и сферу услуг.

В целом же, хотя по данным статистики уровень безработицы в России низкий, фактическая потребность в рабочих местах значительно выше. Тот же Росстат фиксирует ежемесячно до 800 тысяч человек, которые находятся в административных отпусках. Они юридически заняты, но де-факто не имеют работы и зарплаты. Часть людей вынуждено работают в домашнем хозяйстве. При наличии рабочих мест они безусловно предпочли бы грядки нормальному трудоустройству. Поэтому России нужна программа создания рабочих мест, привязанная к регионам.

Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА, Инесса ДОЦЕНКО, Елена МАЦИОНГ, Татьяна ПАНИНА, Михаил ПИНКУС, Наталья РЕШЕТНИКОВА, Александр ФИЛИМОНЕНКО

