16.04.2019 09:10 475

Как стало известно "Ъ", сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте бывшего владельца Русского международного банка (РМБ), в прошлом музыканта Алексея Курочкина. Он обвиняется в хищении из своего кредитного учреждения нескольких миллиардов рублей. Общий же долг перед кредиторами у лишенного лицензии банка составляет почти 12 млрд руб. Впрочем, для следствия финансист оказался недоступен — уже несколько лет он проживает в США.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственный департамент МВД РФ возбудил в апреле 2018 года по заявлению АСВ и представителей Центробанка. Лицензию у кредитного учреждения регулятор отозвал еще в сентябре 2017 года в связи с «неудовлетворительным качеством активов», «неспособностью своевременно исполнять свои обязательства перед кредиторами» и «несоблюдением требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления информации в уполномоченный орган».

Более того, в Центробанке посчитали, что сама бизнес-модель РМБ «в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации». При этом любопытно отметить, что в декабре 2017 года на сайте АСВ значилось, что 1055 клиентам банк задолжал 1 млрд 893 тыс. руб., а уже через полгода примерно тому же количеству вкладчиков РМБ был должен почти 12 млрд руб. Причем подавляющее большинство тех, кому кредитное учреждение задолжало,— физические лица.

Сам 66-летний господин Курочкин, по данным "Ъ", сейчас является единственным фигурантом расследования, к которому у МВД есть претензии в рамках этого уголовного дела. Хотя в материалах дела говорится и о других, пока не установленных сообщниках. По данным следствия, деньги из банка выводились путем выдачи кредитов юридическим лицам, не осуществлявшим никакой финансово-хозяйственной деятельности. Впрочем, допросить бизнесмена Курочкина правоохранителям так и не удалось. Еще до возбуждения уголовного дела он покинул страну и сейчас проживает в США. Сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство следственного департамента МВД о его заочном аресте и, скорее всего, его удовлетворит.

Соучредителем и председателем совета директоров РМБ Алексей Курочкин стал в 1994 году. До этого выпускник Музыкального училища им. Гнесиных был известен как музыкант, игравший на клавишных в джазовом ансамбле «Аллегро». Затем он организовал звукозаписывающую студию, первым клиентом которой стал известный продюсер Александр Шульгин. После этого совместно с гитаристом группы «Автограф» Александром Ситковецким учредил компанию A&T Trade, ставшую первой в России фирмой, которой удалось получить эксклюзивные права от ведущих производителей на импорт музыкального оборудования.

В начале 2000-х господин Курочкин являлся учредителем почти полутора десятков коммерческих фирм, занимавшихся спортом, недвижимостью, рекламой и проч. На сегодняшний день практически все они ликвидированы. Одним из крупнейших проектов господина Курочкина является созданная в 2010 году RB Invest (на сайте компании он и сейчас значится ее председателем совета директоров). Компания была заметным игроком рынка коммерческой недвижимости. В ее портфеле была сеть «Метромаркетов», торговые центры «Торговый квартал» в Домодедово и «Карнавал» в подмосковном Чехове, коттеджный поселок «Усадьба Усово» на Рублево-Успенском шоссе. На покупку этих и других активов «дочки» RB Invest получили многомиллионные кредиты в Альфа-банке, в том числе и под личное поручительство Алексея Курочкина, но рассчитаться по ним так и не смогли. В конце 2015 года общая сумма долгов перед банком компаний, связанных с Алексеем Курочкиным, составляла $217,7 млн. Впрочем, до уголовного разбирательства дело так и не дошло. Весной 2016 года между Альфа-банком и RB Invest начался судебный процесс в арбитраже. Банк требовал банкротства двух компаний, связанных с RB Invest — «Чехов-4» и «Фараон». Однако, как сообщили "Ъ" в Альфа-банке, в том же году стороны заключили мировое соглашение. «В счет погашения задолженности RB Invest банк получил активы. Часть из них успешно реализована. В настоящий момент никаких судебных разбирательств между нами нет»,— отметил представитель Альфа-банка.

Олег РУБНИКОВИЧ

