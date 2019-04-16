16.04.2019 09:20 401

Госбанкам могут запретить скупать своих частных конкурентов — соответствующий законопроект сейчас разрабатывает Минэкономразвития, рассказал агентству Bloomberg замглавы ведомства Илья Торосов. Вместе с Минэком над документом работают Банк России и Федеральная антимонопольная служба.

Задача законопроекта — ограничить рост доли государства в финансовом секторе, пояснит Торосов. Исключение составят лишь случаи, когда Банк России входит в капитал банков для его оздоровления. Жесткого ограничения по долям рынка вводить не планируется — госбанкам позволят расти на рыночных условиях.

Зачем это нужно

Большая роль государства на рынке мешает конкуренции, создает монополиста, из-за которого на рынке поддерживаются высокие цены на услуги, объясняет старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Александр Данилов. Кроме того, помимо серьезных рыночных позиций, которые госбанки имеют в силу своего размера, они еще имеют и дополнительные преимущества от того, что поддерживаются государством, поясняет аналитик.

Для российской банковской системы концентрация активов в госбанках была характерна еще до кризиса 2008 года, однако после кризиса эта доля начала резко расти, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». Роль госбанков выросла после череды санаций крупных банков . По оценке «Эксперт РА» и Fitch, сейчас доля государства в банковском секторе составляет примерно 67-68%.

Доля госбанков отчасти отражает большую долю государства во всей российской экономике, считает управляющий директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Однако в 2017-18 годах за счёт покупки, санации и отзыва лицензий частных банков доля госбанков росла даже быстрее, чем доля государства в экономике в целом: «Частная банковская система сильно сжалась, конкуренция во многих сегментах свелась к соревнованию госбанков. При этом многие госбанки требуют вливаний из бюджета или регулятивных послаблений, и чем больше будет доля таких госбанков, тем больше могут расти их запросы. Возможно, это одна из причин, почему этот вопрос наконец начали предметно обсуждать», — предполагает Станислав Волков.

С предложением законодательно ограничить государство на банковском рынке в ноябре 2017 года выступила ФАС. Неоднократно уменьшить долю государства в банковском секторе призывала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Одно из ее последних высказываний пришлось на декабрь прошлого года, когда в прессе распространились слухи о возможной покупке государственным банком ВТБ частного игрока «Альфа-банк». Отвечая на вопрос журналистов о такой возможности, глава ЦБ подчеркнула , что «ЦБ поддержал инициативу ФАС о том, чтобы ограничить право госбанков на покупку частных банков».

К чему это приведет?

Главная цель этих мер — это оздоровление финансового сектора, создание более рыночных условий. Для конечных пользователей банковских услуг это означает, в первую очередь, больший выбор и улучшение качества многих услуг. Кроме того, эти меры прекратят спекуляции на тему покупки одним или другим банком каких-то крупных частных игроков, как это было в истории с ВТБ и Альфа-банком, считает руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева.

Для банковского бизнеса это тоже позитивный знак. Стабилизация доли госбанков в банковском секторе должна дать частным игрокам сигнал, что для них останется место на рынке, считает Станислав Волков. «Сейчас многие частные банкиры понимают бесперспективность конкуренции с госбанками и скорее думают о том, как продать бизнес, а не о том, как его развивать», — считает он. В целом ограничение на покупки для госбанков не приведёт к радикальному улучшению ситуации с конкуренцией в банковской системе, но даст частным банкам больше шансов укрепить свои позиции, уверен он.

Переход к активным действиям — разработке законопроекта — это четкая декларация о намерениях, которая хорошо будет воспринята инвесторами, считает Карина Артемьева. Кроме того, усиление конкурентоспособности рынка, в свою очередь, может помочь ЦБ в будущем продать находящиеся на оздоровлении банки. Последняя попытка ЦБ продать банк, прошедший процедуру финансового оздоровления, закончилась ничем. Регулятор не смог продать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), стоимость санации которого составила примерно 9 млрд рублей.

Людмила ПЕТУХОВА, Forbes Staff

