16.04.2019 09:30 631

Банки, участвующие в системе быстрых платежей (СБП) ЦБ, пока не взимают плату за эти услуги, однако не исключают введения комиссионных уже к 1 июня. При этом в Госдуме уже рассматривается законопроект, наделяющий Банк России правом административного ограничения размера таких комиссий. Эксперты отмечают, что слишком высокая стоимость за услугу отпугнет граждан и сведет на нет усилия регулятора по популяризации системы.

"Ъ" опросил банки, участвующие в системе быстрых платежей, по величине взимаемых с клиентов комиссий. Подавляющее большинство кредитных организаций пока не ввели плату за переводы, однако будут готовы взимать комиссионные уже в ближайшие полтора месяца.

СБП запущена 28 февраля. Она позволяет гражданам переводить по номеру телефона денежные средства между счетами в разных банках. Сейчас к системе подключены 11 банков и одно НКО. По данным ЦБ, за первый месяц работы СБП граждане провели более 53 тыс. операций на 410 млн руб., средняя сумма перевода составляла 7,7 тыс. руб.

В Альфа-банке сообщили, что не будут удерживать комиссию на переводы в системе. В Тинькофф-банке отметили, что пока в банке действует промопериод и вводить комиссии не планируется. У Киви-банка в системе возможно только пополнение карты «Совесть», которое происходит без комиссии. В Райффайзенбанке не планируют устанавливать комиссию, но ставят срок только до 1 мая. В Промсвязьбанке же «работают над определением комиссии», которая будет действовать с 1 июня. По словам директора дирекции цифрового бизнеса банка Юрия Чернышева, «при установлении тарифов будет учитываться статистика по количеству и объему переводов». Руководитель направления эквайринга и электронной коммерции банка «Ак Барс» Ильназ Ситдиков рассказал, что, скорее всего, «комиссия будет ниже, чем по стандартным р2р-переводам», но возможен вариант «полного отказа от взимания комиссии в 2019 году».

С учетом рыночной практики будет приниматься решение о целевой тарификации, сообщила замдиректора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина. «Установление комиссий в период "привыкания" пользователей к системе может привести к сокращению объемов переводов посредством данного канала»,— отметил зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. По мнению старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, бесплатные переводы в СБП будут повышать доступность и привлекательность нового платежного сервиса.

Впрочем, один из участников системы уже может взимать комиссию за переводы. Как было указано на сайте в тарифах Газпромбанка, действующих с 11 марта, плата за использование СБП за переводы в сумме до 5 тыс. руб. составляла 15 руб., на 5–10 тыс. руб.— 30 руб., свыше 10 тыс. руб.— 30 руб.+ 0,5% от суммы трансакции. С 1 мая комиссия увеличивалась: для переводов до 5 тыс. руб.— до 30 руб., свыше 5 тыс. руб.— 30 руб.+ 0,5%. Однако вчера в Газпромбанке сообщили, что не взимают и в ближайшее время не намерены взимать комиссию за переводы в СБП. «Появление тарифов на сайте банка обусловлено исключительно технической ошибкой»,— добавили в пресс-службе банка. На момент написания публикации тарифы были удалены с сайта банка.

Изначально предполагалось, что подключение к СБП будет для банков добровольным и регулятор не будет административно ограничивать тарифы. Однако в марте в Госдуме в первом чтении были приняты поправки к закону «О национальной платежной системе», который наделяет регулятора полномочиями обязать банки присоединиться к системе и устанавливать максимальный размер взимаемой ими платы. «Чтобы избежать ситуации, когда перевод даже через СБП в другой банк будет облагаться запретительной комиссией, мы планируем ограничить предельную разницу между тарифом для банка в СБП и конечным тарифом для клиентов»,— заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече МВФ и Всемирного банка.

Эксперты отмечают, что введение тарифов даже на рыночном уровне поставит под сомнение саму целесообразность ее создания. По словам предправления Национального платежного совета Алмы Обаевой, изначально ЦБ рассчитывал, что участники рынка установят лояльные комиссии для своих клиентов только после анализа годовой статистики, а до тех пор будут осуществлять переводы бесплатно. «Средняя сумма денежного перевода сейчас составляет примерно 3 тыс. руб., и тариф в 1% от суммы выглядит совсем непривлекательно,— говорит она.— Такая комиссия может отпугнуть людей от услуги». «Если тарифы будут выше или одинаковыми с платежными системами, то необходимость пользоваться СБП и выделять ее из всех возможных вариантов перевода средств просто отпадет сама собой»,— соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Светлана САМУСЕВА, Вадим АРАПОВ

