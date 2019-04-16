16.04.2019 09:40 340

Пакет акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG), в обмен на который банк «Восточный» простил кредит на 2,5 млрд руб. Первому коллекторскому бюро (ПКБ), само ПКБ купило за 2,77 млрд руб. у кипрского офшора Balakus за три недели до соглашения с банком. Такие данные приводятся в решении Арбитражного суда Москвы, с которым ознакомился РБК. Согласно документу, столичный суд в ноябре заказывал независимую оценку этого пакета, а в феврале утвердил ее результаты — согласно им акции IFTG стоят 3,08 млрд руб.

Сделка с бумагами IFTG лежит в основе дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и пяти его деловых партнеров. Калви связан и с ПКБ, и с «Восточным»: структуры возглавляемого им Baring Vostok держат контрольные пакеты акций как банка, так и коллекторского бюро (см. инфографику).

Бизнесмены подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в феврале 2017 года Калви с партнерами убедил совет директоров «Восточного» поддержать погашение кредита ПКБ в 2,5 млрд руб. пакетом акций IFTG, оцененным в 3 млрд руб., тогда как его стоимость составляла всего 600 тыс. руб. Пятеро из шести обвиняемых обвинения отвергают, признательные показания дал только Колычев. Все они в феврале были арестованы, в апреле Калви и экс-глава «Восточного» Владимир Колычев переведены под домашний арест.

За четыре месяца до ареста Калви, 2 октября 2018 года, ПКБ подало в Арбитраж Москвы иск против своего же гендиректора Максима Владимирова (в феврале арестован вместе с Калви и находится в СИЗО). Бюро, наоборот, утверждало, что акции IFTG стоили больше, чем долг перед «Восточным», а Владимиров, погасив кредит акциями, совершил невыгодную для ПКБ сделку, занизив их стоимость на 604 млн руб. Проведя собственную оценку, суд решил, что сумма пакета сопоставима с объемом долга ПКБ — чуть выше 3 млрд руб., и в удовлетворении иска отказал. Решение было вынесено 18 февраля 2019 года, через четыре дня после задержания Калви с партнерами.

Тройная оценка

В материалах арбитражного суда фигурируют три оценки спорного пакета акций люксембургской IFTG по состоянию на 31 декабря 2016 года.

«Группа финансового консультирования» оценила в январе 2017 года пакет IFTG в 3,07 млрд руб. для соглашения об отступном по кредиту банку «Восточный».

Компания «Финансовый консалтинг «Форвард» по заказу ПКБ в сентябре 2018 года оценила пакет в 3,59 млрд руб., эту оценку бюро использовало для иска против Владимирова.

АНО «МСК-Эксперт» по поручению суда провело экспертизу стоимости акций в январе 2019 года, оценив их в 3,08 млрд руб. Это почти столько же, сколько и первоначальная оценка для сделки с «Восточным» (разница 0,3% от суммы).

Из оценщиков на запрос РБК ответил только «МСК-Эксперт». Его представитель не стал комментировать суть оценки, но отметил, что до указанного дела компания с ПКБ не работала, а экспертизу проводила не для одной из сторон спора, а по заказу суда. Baring Vostok от комментариев отказался, ПКБ не ответило на запрос РБК. Пресс-служба «Восточного» не стала комментировать ход разбирательства, отметив, что итоговую оценку должно дать следствие, «проведению которого банк всячески способствует».

Что на что меняли

Обменянные на акции кредиты ПКБ взяло у «Восточного» 11 декабря 2015 года: рублевый на 1,5 млрд руб. и валютный на $15,1 млн (30 декабря конвертирован в рублевый на 1,1 млрд руб.). Их срок истекал в декабре 2016 года. Проценты по долгу ПКБ выплачивало имеющимися у него облигациями банка «Восточный». За два дня до истечения срока погашения кредитов, 9 декабря 2016 года, ПКБ и «Восточный» договорились перенести срок выплаты на два месяца.

Ранее РБК писал, что в те же дни (15 декабря 2016 года) IFTG организовала допэмиссию своих акций классов C и D специально для кипрской компании Balakus Company Limited (ликвидирована в ноябре 2017 года). Компания контролируется кипрским трастом WCN Worldwide Corporate Nominees, бенефициары неизвестны. Как следует из кипрского реестра, короткое время одним из директоров Balakus был некий Петр Юрасов. Сейчас его полный тезка возглавляет агентство «АК Консалтинг», среди клиентов которого числится фонд Калви Baring Vostok.

Согласно отчетности IFTG, за пакет ее акций компания Balakus заплатила $4,4 млн, или около 256 млн руб. по курсу на тот день, 15 декабря 2016 года. Всего через месяц, 27 января 2017 года, Balakus перепродала этот же пакет ПКБ, но уже за 2,77 млрд руб., следует из материалов московского суда. ПКБ и IFTG имеют общего совладельца: фонд Da Vinci Capital является акционером люксембургской IFTG и голландской FCB Holding Cooperatief (ей принадлежит 100% ПКБ). Da Vinci и Петр Юрасов на запрос РБК не ответили.

Акции IFTG упоминались в отчете ЦБ об итогах проверки банка «Восточный», завершенной в августе 2018 года. По мнению ЦБ, эти бумаги должны были подлежать дорезервированию, регулятор посчитал их оценку на балансе завышенной. Миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, который и написал заявление на Калви и партнеров в полицию, сообщал, что по акциям IFTG регулятор предписал создать 100-процентный резерв.

Суд ради оценки

Ситуация, при которой акционер заподозрил гендиректора своей компании в мошенничестве, подал на него в суд, требуя возместить приличную сумму, при том что ответчика никто не увольняет, выглядит довольно странно, размышляет партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. «Можно делать разные предположения, но в свете последующих событий самым очевидным выглядит то, что им [акционерам] нужно было получить внешнюю общедоступную оценку [спорного пакета акций]», — отмечает юрист. Теперь, по его словам, получается, что «есть проверенная судом и сделанная судебным экспертом оценка, где написано, что акции оценены адекватно».

«Не исключено, что акционер, подавая данный иск, был готов проиграть. Зато теперь у него есть решение суда с оценкой эксперта, по которой указанные акции стоят более 3 млрд руб.», — соглашается партнер FMG Group Николай Коленчук, не исключая, что разбирательство могло быть начато ради судебного подтверждения стоимости акций. Решение суда, вступившее в силу, является самостоятельным доказательством, которое не подлежит пересмотру или оценке, указывает Коленчук.

В то же время для уголовного дела против Калви и партнеров оценка акций IFTG не является обязательной, так как сделана в рамках арбитражного производства, поясняет Александров. «Защитники Калви могут попробовать приобщить это к уголовному делу и всячески к этому апеллировать», но в уголовном деле могут фигурировать другие оценки, заключает он.

Георгий МАКАРЕНКО, Павел КАЗАРНОВСКИЙ