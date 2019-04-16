16.04.2019 10:30 278

Рубль малоподвижен утром вторника, не оставляя попыток вырасти с учетом налогового периода, но сдерживающими моментами могут выступать интервенции Центробанка и вялый форекс из-за нежелания рисковать перед публикацией ВВП Китая и в преддверии западной Пасхи.

В фокусе внимания, помимо завтрашнего китайского релиза, аукционы ОФЗ, о которых российский Минфин объявит сегодня около 16.00 МСК.

К 10.30 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,25, и российская валюта растет на 1 копейку от уровней предыдущего закрытия.

К евро рубль показывает нулевые изменения — котировки на уровне вчерашнего закрытия, 72,63.

"Пара доллар/рубль находится ниже сопротивления 64,65, до пробития которого долларовые "медведи" могут продолжать попытки вернуть ее в район 64,00. Пара евро/рубль также остается ниже сопротивления 73,00 и может сохранять склонность к движению в район минимума текущего года, 72,26", — считает Елена Кожухова из компании Велес Капитал.

На форексе пара евро/доллар показывает минимальные изменения, котировки — вблизи $1,1305.

Доллар США немного дешевеет к японской иене, но показывает преимущественно небольшой рост против сырьевых и развивающихся валют.

Таким образом отражается настороженное отношение участников форекса к риску перед завтрашней публикацией данных о китайской экономике, которая в первом квартале могла расти самыми медленными темпами за последние 27 лет, согласно опросу Рейтер.

Нефть умеренно снижается с начала дня, баррель Brent оценивается $70,93, теряя чуть более трети процента. В фокусе внимания — статистика о запасах в США, выходящая во вторник и среду.

Российский фискальный период стартует сегодня, и все апрельские налоги опрошенные Рейтер аналитики оценивают в 1,8-2,2 триллиона рублей, при этом на важный для экспортеров налог на добычу полезных ископаемых, уплачиваемый 25 апреля, может приходиться 0,4-0,6 триллиона рублей.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ