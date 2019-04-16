16.04.2019 14:18 278

Мосбиржа сообщила во вторник о досрочном прекращении полномочий председателя правления Александра Афанасьева "в связи с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией биржи".

Афанасьев покинет пост 15 мая.

Источник, близкий к бирже, сказал Рейтер, что отставка Афанасьева — плановое решение совета директоров, обсуждавшееся ещё год назад.

"Наблюдательный совет принял решение рекомендовать назначить на должность председателя правления члена наблюдательного совета Московской биржи Юрия Денисова и направить его кандидатуру на согласование в Банк России", — говорится в сообщении.

Пресс-служба ЦБР сообщила, что Банк России, основной акционер Мосбиржи, поддерживает назначение Денисова, но формальные процедуры согласования его кандидатуры ещё впереди.

"Мы ещё не получили соответствующую заявку от Московской биржи", — говорится в комментарии.

"Денисов хорошо известен на рынке как профессионал и мы уверены, что будем с ним взаимодействовать не менее конструктивно, чем с Афанасьевым".

ЦБ ждет развития

Центробанк сообщил, что как регулятор и акционер удовлетворен семилетней деятельностью биржи под руководством Афанасьева, однако решение совета Мосбиржи "не откладывать принятие новой стратегии и формирование новой управленческой команды для ее реализации логично".

От биржи и ее дочерних компаний — НРД и НКЦ — ЦБР ждёт высокой степени операционной и финансовой устойчивости, инвестиций в развитие цифровых сервисов и инструментов для физических и юридических лиц, поддержки поступательного развития денежного рынка и рынка капитала.

Новая стратегия биржи — ответственность наблюдательного совета, но регулятор надеется, что она будет учитывать те задачи, которые обозначены в недавно принятых основных направлениях развития финансовых рынков на 2019-2021 годы.

Елена ФАБРИЧНАЯ. Редактировала Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА