16.04.2019 15:00 294

Благодаря поправкам к основному чтению, из-под "каникул" выводятся кредиты на "роскошное" жилье. При этом предложение распространяется не только на новую ипотеку, но и на взятую ранее.

Документ был внесен группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат парламента. Заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации, будет предоставлен шестимесячный льготный период, в течение которого они смогут приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер. Одновременно в течение льготного периода будет действовать запрет на изъятие переданного в залог единственного жилья заемщика, так как люди, оказавшиеся в беде, не должны его лишаться из-за долгов, подчеркнул спикер ГД Вячеслав Володин.

К основному чтению в документ были внесены ряд ключевых изменений. В соответствии с ранее озвученным поручением президента РФ, под действие закона теперь подпадают и ранее выданные ипотечные кредиты, а не только новые.

Кроме того, в законопроекте прописывается, что правительство должно будет определить максимальный размер кредита, по которому могут быть предоставлены "ипотечные каникулы". Для этого должны быть учтены региональные особенности. А до введения Кабмином таких верхних "планок" предлагается установить максимальный размер на уровне не более 15 млн рублей. Это сделано, чтобы льгота не касалась обладателей "роскошного жилья", комментировали депутаты. Для предоставления "каникул" предметом ипотеки должно являться единственное жилое помещение заемщика.

Кроме того, он должен находиться в трудной жизненной ситуации. К основному чтению критерии были уточнены. Итак, на предоставление "ипотечных каникул" могут претендовать граждане, зарегистрировавшиеся в качестве безработных и признанные временно нетрудоспособными на срок более 2 месяцев. Также на них смогут рассчитывать инвалиды I или II группы и любые заемщики в случае снижения дохода на 30% (этот показатель рассчитывается за два месяца перед обращением по сравнению со среднегодовым значением). При этом для получения льготы размер среднемесячных выплат по ипотеке должен превышать 50% от среднемесячного дохода (ранее это ограничение не указывалось).

Еще одно уточнение: "ипотечные каникулы" будут предоставляться гражданам, у которых увеличится количество находящихся на их иждивении несовершеннолетних или инвалидов первой и второй группы. Но ставится условие: если доход заемщика снизится на 20%, а размер среднемесячных выплат превысит 40%.

Татьяна ЗАМАХИНА