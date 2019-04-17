17.04.2019 08:00 513

Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, специально для "Российской газеты":

- Сегодня, как и до конца апреля, капиталы с высокой вероятностью продолжат не спеша перетекать из долларов и евро в рубль.

И эти финансовые потоки способны уронить курс доллара для начала на следующую нижнюю ступеньку — в район 63,7-63,9 рубля, а курс евро прижать плотнее к отметке в 72 рубля. Впоследствии этой весной и доллар, и евро имеют неплохие шансы еще раз "похудеть" в общей сложности на полтора рубля.

Юань и рубль с начала года — две наиболее окрепшие валюты. Китайская выросла суммарно чуть более чем на 2,5 процента, благодаря перераспределению текущих торговых потоков с США и отсутствию ожиданий дальнейшего роста ставок по заемным средствам от Федрезерва.

Тем временем, то пара доллар/рубль опустилась на 7,5 процента. И важно, что главным двигателем этих медленных, но верных движений на курсе рубля выступают вовсе не расклады по нефти, которые могут меняться, а осознанное стремление международных потоков капитала в рублевые долговые бумаги. Все ради вполне конкретной возможности: припарковать надежно и достаточно надолго свои деньги под доходность свыше 8 процентов годовых.

По этой причине, например, лично в мои финансовые планы — ни сегодня, ни в ближайшие месяцы, покупка валюты не входит. Почему? Вложения что в доллары, что в евро — выглядят невыгодной затеей, инвестициями в "немодном" направлении, навстречу основным денежным потокам. Предельная мягкость политики центробанков ведущих стран — существеннейший аргумент, который делает потенциально всё менее и менее интересными в плане финансового результата, инвестиции что в американские "казначейки", что в европейские бумаги, в том числе и в целях простого сохранения средств. Причем и для международных инвесторов, которых никак не ограничивает в этом плане тема санкций.

Кстати, в сентябре и декабре прошлого года график рубля образовал уже вверху два острых "рога" — как раз в моменты, когда на самом пике санкционной риторики курс оба раза подскакивал к 70 рублям за доллар. С точки зрения классического теханализа графиков, оба отскока цены затем вниз с последующим обновлением годовых минимумов и по курсу доллар/рубль, и по курсу евро/рубль обещают именно рублю неплохие перспективы.

Сразу две главные мировые валюты — и доллар, и евро — могут из-за слишком низких ставок своих центробанков подешеветь по отношению к широкому пулу валют развивающихся экономик (emerging markets). Из которых рубль является на сегодня самым обеспеченным золотовалютными резервами. После, конечно, юаня. Однако рублевые бумаги еще и на несколько процентов доходнее китайских. Так что потоки желающих вложиться в российские облигации в ближайшие месяцы иссякнут вряд ли. А ради этого любому иностранному инвестору первым делом приходится менять свою валюту на рубли — что и оказывает стабильное давление на курс.

Примечательно, что никого не интересуют особо в данном контексте ни наши весьма вялые полтора процента прироста ВВП, ни другие слабые места или проблемные моменты российской экономики. За это у инвесторов из их купонных выплат ничего не вычитают... Есть стабильный процент, который получают от государства владельцы облигаций, и есть надежные гарантии таких выплат — наши золотовалютные резервы, достигающие в долларовом эквиваленте почти 0,5 триллиона.

По этой же причине и конкретно сегодня, 17 апреля, определяющим событием для курса рубля, вероятнее всего, окажется не встреча министров ОПЕК и союзники картеля в Вене, а итоги аукциона Минфина по ОФЗ. Российское финансовое ведомство предполагает разместить небольшое количество облигаций ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом (на сумму 5 миллиардов рублей) и полностью доступные остатки от объема выпусков 15-летнего и 7-летнего займов с постоянным купонным доходом. Напомню, что особенно 7-летние облигации выпуска 26226 каждый раз пользуются у инвесторов повышенным спросом, который стабильно в 1,5-2 раза превышает предложение. Всего бумаг этого выпуска было продано, начиная с февраля, уже почти на 160 миллиардов рублей. И еще около 48 миллиардов составила с начала года выручка Минфина от реализации 15-летних бумаг.

Всего лишь двух апрельских аукционов хватило, чтобы Минфин смог распродать ОФЗ этих и других выпусков в общей сложности уже на 220 миллиардов рублей, что составляет более чем треть от общего квартального плана Минфина. Эти цифры наглядно демонстрируют, что спрос на российские бумаги с гарантированным доходом по весне стал еще более активным. А это значит, что если настрой в том же духе сохранится и на сегодняшнем аукционе, то рубль может получить достойную дополнительную денежную подпитку.

А что, если по итогам встречи ОПЕК+ будет спровоцирована коррекция вниз по цене нефти?

Считаю, что особых проблем рублю это не добавит. Умеренный оптимизм по рублю вполне может сосуществовать, как ни странно, и с некоторым снижением нефтяных цен. Потому что, опять же, от дорогой или дешевой нефти суммы купонных выплат держателям облигаций напрямую никак не зависят.

Если даже по каким-то соображениям картель не станет оттягивать определяющие заявления до конца июня, а предпочтет сделать уже теперь намеки на скорое окончание действия договора о сокращении добычи, то нисходящее движение по нефти в моменте все равно вряд ли заведет котировки Brent ниже 65 долларов за баррель. А в этом случае и у курса доллара не будет серьезных причин подниматься намного выше 65 рублей. А если это и произойдет, то скорее на короткое время — после недолгого подъема зарубежные инвесторы продолжат покупать подешевевшие для них рублевые активы, на которые они и без того нацеливались.

При более низких ценах на нефть слабее станет и давление вверх на валютные курсы за счет покупок Минфина в рамках бюджетного правила. При нефти по 65 долларов за баррель рубль не далее, как в марте чувствовал себя вполне уверенно, да и при более низких ценах в 60-62 доллара за баррель, кстати, тоже.

Однако базовый сценарий в плане новостей от ОПЕК+ на сегодня — это то, что с важными новостями для рынков картель и союзники подождут до июньской встречи. И уже тогда подумать всерьез над тем, есть ли резоны и дальше уступать американским производителям часть рынка, получая при этом явную выгоду здесь и сейчас от более дорогой нефти. Кстати говоря, и при отсутствии перемен в политике ОПЕК после Вены — нефть все равно может перестать расти и соскользнуть ниже 70 долларов за баррель. А точнее — разграничителем снизу выступает отметка 69,6 доллара. Стоит ценам нырнуть хоты бы на 30-40 центов ниже, как это быстро может привести к довольно массовому закрытию длинных позиций по нефти. Так как цены в последние недели спекулянты слишком настырно тянули вверх на политике, используя темы Венесуэлы и Ливии. Но большого и долговременного влияния на курс рубля движение вниз по нефти на 2-3 доллара уж точно не окажет.

Георгий ПАНИН

