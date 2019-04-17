Из каких регионов россияне чаще всего уезжают на заработки

17.04.2019 08:20 474

Чаще всего россияне едут на заработки в столичные и северные регионы. А уезжают в поисках работы – из южных, приволжских, некоторых центральных регионов. Таковы данные Росстата.

Рейтинг принимающих на работу территорий возглавляет Москва. Там приезжих трудится 1,6 миллиона человек или 22,9 процента от общего числа работающих в столице.

Второе место занимает Тюменская область и ее автономные округи. Туда в прошлом году приехало на заработки 352 тысячи человек. Это 18,6 процента от числа занятых в регионе.

Третье место — у Санкт-Петербург, 221 тысяча человек или 7,3 процента. Также в число популярных регионов попали Московская область (206 тысяч человек или 5,1 процента), Краснодарский край (66 тысяч или 2,5 процента), Республики Саха (Якутия) (6,7 процента) и Коми (4,3 процента), Магаданская область (6,9 процента).

Уезжает больше всего людей из Московской и Ленинградской областей (22,4 процента от числа работающих и 18 процентов соответственно). Но это — маятниковая миграция — многие жители этих регионов утром уезжают на работу в одну из столиц, а вечером — возвращаются домой.

Далее следуют Республики Адыгея (из нее уезжают на заработки 17,1 процент от числа трудящихся в регионе), Чувашская (13,6 процента), Калмыкия (12,8 процента), Марий Эл (11,7 процента), Еврейская автономная область (11,4 процента), Мордовия (11 процентов), Орловская область (9,7 процента).

Марина ГУСЕНКО