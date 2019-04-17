17.04.2019 08:40 492

Эксперты Ассоциации юристов России предлагают прописать порядок использования так называемых больших данных — Big Data.

Такую информацию собирают, например, владельцы социальных сетей или сотовые операторы. Гаджеты позволяют отследить не только чем живет и дышит конкретный человек, но держать руку на пульсе у широких народных масс. Чем люди интересуются в интернете? Сколько чашек кофе в среднем выпивает офисный клерк? На что улетают деньги с банковских карт?

Для бизнес-структур такая информация настоящее золото. Но обычному человеку приходится жить в условиях полной прозрачности. А это как минимум опасно: кто и как воспользуется сокровенными знаниями про твою жизнь?

Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики при Московском отделении Ассоциации юристов России в Московском государственном университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) провела "круглый стол" по вопросам правового статуса обезличенных данных в контексте развития технологий Big Data.

По мнению председателя комиссии московского отделения АЮР Александра Журавлева, одна из проблем сегодня в законодательстве в том, что недостаточно четко определено понятие "обезличенные данные". В итоге строгие условия защиты персональных данных распространяются и на информацию, косвенно связанную с тем или иным гражданином.

Для обычного человека это хорошо: его тайны вроде бы защищены. Правда, на деле его жизнь все равно становится прозрачной для тех, кто держит наши гаджеты за невидимые проводки.

Необходимо прописать условия сбора больших данных в научных и статистических целях

При этом, по мнению экспертов, формальные ограничения создают барьеры для реализации Национальной программы "Цифровая экономика". Поэтому представители правового сообщества предлагают модернизировать законодательство о персональных данных.

По мнению члена комиссии московского отделения АЮР, кандидата юридических наук Александра Савельева, необходимо ввести разграничение между двумя основными группами обезличенных данных. Первая группа: собственно обезличенные данные, которые, сохраняя связь с физлицом, продолжают оставаться персональными данными. Вторая: данные, утратившие в результате их обработки связь с конкретным человеком (анонимными данными). Как полагает Александр Савельев, такие меры позволят облегчить использование данных, представляющих интерес для бизнеса, например, о предпочтениях групп пользователей, массивов геолокационных данных, зашифрованных данных и прочих. Например, сотовые компании смогут предоставлять статистику, сколько граждан посещает в субботний день ВДНХ или Парк Горького. А платежные системы расскажут, на что и сколько тратят денег гулящие по центру Москвы люди во вторник.

Эксперты предлагают изменить механизм получения согласия от пользователя на обработку персональных данных. "Гражданин должен быть более вовлеченным в процесс распоряжения своими данными, для чего ему необходимо предоставить более гибкие и удобные инструменты для выражения своего волеизъявления и его возможного отзыва", — говорит Александр Савельев.

Маркетологи смогут даже доплачивать человеку за разрешение читать его жизнь.

Владислав КУЛИКОВ

