17.04.2019 08:50 439

Минфин представил на общественное обсуждение поправки в законодательство о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, касающиеся оснований, по которым банки могут отказать клиенту в проведении банковской операции. Отказ от обслуживания становится поводом для попадания клиента в формируемые ЦБ списки банковских клиентов, подозреваемых в сомнительных операциях.

Законопроект разработан по поручению президента от 11 апреля 2018 года. Ведомство обосновывает его необходимость тем, что в рамках исполнения антиотмывочного законодательства банки часто «блокируют» банковские счета добросовестных клиентов без объяснения причин «блокировки» и таким образом наносят вред их хозяйственной деятельности. Самые распространенные основания для отказов в совершении банковских операций — непредставление клиентами документов, необходимых банкам для фиксирования данных об операции по закону, а также возникновение подозрений у работников банков, что операция является сомнительной.

Эти основания прописаны в п. 11 закона о противодействии отмыванию средств. Новый законопроект предлагает его изменить и изложить в новой редакции. Согласно поправкам, банки смогут заблокировать операции клиентов только при одновременном наличии двух условий:

клиенту присвоен наивысший уровень риска в правилах внутреннего контроля либо банк в течение года неоднократно подозревал клиента в совершении сомнительных операций и направлял информацию о них в Росфинмониторинг;

наличие данных (а не подозрений, как в текущей версии), дающих основание подозревать, что операция с деньгами или иным имуществом проводится в целях отмывания доходов или финансирования терроризма.

Поправки также предусматривают обязанность банка в течение пяти рабочих дней ответить на письменный запрос клиента, попавшего в число отказников, о причинах такого решения.

Еще одно предлагаемое новшество — запрет банкам использовать полученную от ЦБ информацию о нахождении клиента в списке подозрительных в качестве единственного основания для присвоения ему наивысшего уровня риска.

О намерении пересмотреть список неблагонадежных клиентов, которым тот или иной банк отказал в обслуживании или открытии счета в связи с подозрениями в сомнительных операциях, в январе уже заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Мы планируем в ближайшее время пересмотреть уже сформированные черные списки и оставить в них только тех, кто совершал самые рискованные операции. Мы полагаем, что списки значительно сократятся», — сказала глава ЦБ.

ЦБ начал формировать черные списки банковских клиентов, которым ранее было отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, в 2017 году. Списки не являются публичными. Банк России изначально предупреждал кредитные организации, что отказ в одном банке сам по себе не является однозначным основанием для отказа в другом, но на практике банки стали массово отказывать клиентам из черного списка, опасаясь претензий со стороны регулятора.

Число попавших в черные списки ЦБ не раскрывает. В октябре 2017 года отказниками значились 460 тыс. клиентов, отчитался глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Из-за роста жалоб была запущена процедура реабилитации, но исключение из черных списков случайно попавших туда банковских клиентов проходило довольно медленно. К 1 марта 2018 года банки разрешили операции только 2400 клиентам, к началу мая 2018 года реабилитированными значились уже 4,5 тыс. Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин 31 января сообщил, что из черных списков банками было удалено более 17 тыс. отказников.

Анна ПУСТЯКОВА