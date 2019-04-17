17.04.2019 09:10 396

Юристы миллиардера Олега Дерипаски создадут фонд для выплат журналистам, которые будут расследовать причины попадания бизнесмена под санкции США. Размер фонда — более полумиллиона долларов.

Юристы российского миллиардера Олега Дерипаски на этой неделе создадут фонд в размере $600 000 для выплат журналистам, которые будут расследовать причины попадания бизнесмена под санкции США, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знающие о проекте. Подробностей издание не приводит. Дерипаска, с которого FT обсудила его иск к американским властям, о проекте не упомянул, следует из материала.

Иск Дерипаска подал в марте к Минфину США, управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) и их руководителям. Он потребовал отменить санкции, введенные против него в апреле прошлого года. Дерипаска заявил, что американские власти действовали предвзято и на основе «слухов и недосказанностей» и ввели санкции с нарушением основных принципов законодательства США. По оценке бизнесмена, из-за санкций его состояние сократилось на 81% (на $7,5 млрд).

Эта оценка отличается от данных Forbes . По данным Forbes Real-Time, 6 апреля 2018 года, в день, когда было объявлено о санкциях, состояние Дерипаски оценивалось в $6,76 млрд. В день, когда он подал иск (15 марта 2019 года), его состояние равнялось $3,58 млрд — на 47% меньше. На протяжении последнего года минимальный размер его состояния составлял $3,07 млрд (19 декабря) — на 56% меньше начальной суммы.

Как США вводили санкции против Дерипаски

Дерипаска сначала, как и все остальные участники российского списка Forbes, был внесен Минфином США в так называемый кремлевский доклад. Он был составлен в январе 2018 года и содержал список чиновников и «олигархов», которых Вашингтон считает близкими к руководству России. Включение в список еще не предполагало санкций.

Но спустя три месяца Минфин США ввел санкции против нескольких фигурантов доклада, включив их в список Specially Designated Nationals. Попавшим в этот список запрещен въезд в США, их активы в США должны быть заблокированы, а лицам из США запрещено иметь с ними деловые контакты. Под эти санкции попал в том числе Дерипаска и восемь его компаний.

В январе миллиардер заключил беспрецедентную сделку с Минфином США: он отказался от контроля над основой своего бизнеса — группой En+. В обмен на это Минфин США снял санкции с En+ и подконтрольных ей UC Rusal и «Евросибэнерго». Сам Дерипаска и остальные его активы остались под санкциями.

Как пишет FT, бизнесмен согласен отказаться от контроля в еще одной компании — группе ГАЗ, чтобы вывести ее из санкционного списка. «Часть моих акций будет передана благотворительному фонду», — сообщил он. Для переговоров с OFAC нанят бывший американский дипломат, лоббист Джеймс Уорлик, пишет FT.

Юлия КОТОВА, Forbes Staff

