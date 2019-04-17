17.04.2019 09:30 393

Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.

Таковы результаты проверки условий труда в РФ, которую провело министерство, передает ТАСС . Условия труда на 79 процентах рабочих мест признаны допустимыми.

Всего было проверено 26,5 миллиона рабочих мест. 2,8 миллиона из них (10,7 процента) связаны с воздействием на работника вредных производственных факторов, после которых организм способен полностью восстановиться. 2,2 миллиона рабочих мест (8,6 процента) характеризуются вредными условиями труда, после которых возникают профессиональные заболевания легкой степени тяжести. На 366,2 тысячи рабочих мест (1,4 процента) условия труда приводят к появлению заболеваний легкой и средней степени тяжести с последующей потерей трудоспособности, на 23,8 тысячи мест — к развитию тяжелых форм заболеваний. Опасные условия труда зафиксированы на 36,7 тысячи рабочих мест.

Напомним, ранее в Минтруде обсуждалась новая редакция закона "О специальной оценке условий труда". Было решено начать работу над методиками оценки влияния на здоровье работников таких факторов, как эмоциональные и интеллектуальные нагрузки и режим работы, который может быть оптимальным, допустимым, вредным или опасным.

За вредные и опасные условия труда уже сейчас положена прибавка к зарплате в размере не менее четырех процентов, не меньше семи дополнительных дней отдыха и сокращенная рабочая неделя (36 часов вместо 40).

Надежда ТОЛСТОУХОВА