Какой бизнес россияне готовы открыть в ближайшие два года

17.04.2019 09:50 539

Самые популярные среди населения виды малого бизнеса — собственный магазин, сельскохозяйственное предприятие, производство различных товаров, кафе и рестораны.

К такому выводы пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ, проведя зимой 2018-го — весной 2019 годов социологические опросы населения средних и крупных городов.

Исследование (есть в распоряжении "Российской газеты") показало, что сегодня в средних и крупных российских городах владельцами и совладельцами малых предприятий являются около 10 процентов взрослых жителей. При этом за последние восемь лет доля владельцев бизнеса мало изменилась: с 2011 года она колеблется в пределах 8-13 процентов. Еще 11 процентов планируют создание собственного предприятия в ближайшие год-два. Больше всего владельцев собственного бизнеса проживают в Воронеже, Брянске, Пензе, Белгороде, Волгограде, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Липецке, Саратове и других.

Намерены в ближайшее время открыть собственное дело жители Тольятти, Санкт-Петербурга, Калининграда, Москвы, Сургута, Екатеринбурга, Севастополя и Уфы.

Исследование показало, что жители крупных и средних городов в целом довольны условиями ведения бизнеса. Не менее 41,6 процента респондентов считают, что в их городе много возможностей для создания и развития своего дела. Среди тех, кто уже владеет предприятием, доля положительных оценок бизнес-среды несколько ниже — 38,9 процента. Тем не менее, как полагают в Финансовом университете, и эта оценка остается достаточно высокой. Особенно на фоне традиционного мифа, что вести бизнес в России крайне затруднительно.

Больше всего довольны бизнес-средой в своем городе жители Санкт-Петербурга, Москвы, Химок, Балашихи, Севастополя, Сургута, Нижневартовска, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани. При этом люди отмечают и вклад местных властей в формирование комфортной предпринимательской среды.

Самыми популярными среди россиян видами малого предпринимательства являются кроме магазинов, сельхозпредприятий, кафе и кондитерских, ресторанов, пиццерий, баров, также клубы, кальянные, пивные, салоны красоты, строительные предприятия, автосервисы, включая автомойки и шиномонтажи, пекарни, частные школы и детские сады.

Среди магазинов наиболее популярны те, которые ориентированы на продажу одежды, продуктов питания, цветов, детских товаров и игрушек, пива. Если говорить о производствах, то чаще всего люди открыли или намерены это сделать предприятия по пошиву одежды, изготовлению бумажных изделий, керамической плитки, поддонов, а также изделий из пластика.

Однако в каждом городе свои бизнес-фавориты. Например, в Симферополе, Севастополе и Хабаровске можно эффективно вести торговый бизнес. Создание собственного сельскохозяйственного предприятия более всего популярно в Махачкале, Липецке, Орле, Владикавказе и Казани. Кафе и кондитерские наиболее востребованы сегодня в Вологде, Севастополе, Новокузнецке, Магнитогорске и Смоленске.

А наибольшего прироста числа клубов, ресторанов, пиццерий, баров и иных заведений подобного типа можно ждать во Владикавказе, Сургуте, Магнитогорске, Подольске и Новокузнецке.

Ольга ИГНАТОВА