17.04.2019 10:00 451

Как стало известно "Ъ", в ближайшие месяцы может состояться серия громких кадровых перестановок. Свой пост может оставить спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко, представляющая с 2011 года в верхней палате губернатора Санкт-Петербурга. Наиболее вероятным кандидатом на ее место называют главу Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина. Сама госпожа Матвиенко, по информации "Ъ", может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России.

Как рассказали несколько источников "Ъ" в госструктурах, в мае состоится встреча Валентины Матвиенко с президентом, по утверждению собеседников "Ъ", на ней будет обсуждаться ее возможный уход из СФ. Предположения о том, что госпожа Матвиенко может покинуть верхнюю палату парламента, появлялись и ранее, однако на этот раз вопрос, по заверению источников в госструктурах, довольно предметно обсуждается с декабря 2018 года. Один из собеседников "Ъ" считает, что «вероятность ее ухода крайне велика». На просьбу "Ъ" прокомментировать перспективы госпожи Матвиенко и содержание ее встречи с президентом в пресс-службе Совета федерации воздержались от комментариев.

Валентина Матвиенко представляет в СФ исполнительную власть Санкт-Петербурга с 2011 года, РБК сообщал, что врио губернатора Александр Беглов планирует включить ее в тройку кандидатов в сенаторы. Ранее ее дважды делегировал в СФ теперь уже бывший глава региона Георгий Полтавченко.

На посту председателя СФ Валентина Матвиенко неустанно вела борьбу за повышение статуса палаты. В конце 2013 года госпожа Матвиенко рапортовала, что в СФ пришли «реальные представители регионов», а «старое клише о том, что палата представляет собой круг олигархов и престарелых политиков» ушло «в прошлое».

При Валентине Матвиенко СФ сохранил линию на поддержку политического курса руководства страны, одобрил все резонансные законы (в том числе о запрете усыновления российских сирот иностранцами, об НКО — иностранных агентах). Палата дважды давала согласие президенту на использование вооруженных сил — сначала на территории Украины (в марте 2014 года), затем в Сирии (в сентябре 2015 года).

Но правительственных чиновников Валентина Матвиенко критиковала публично. Например, она заявляла, что органам исполнительной власти «не хватает воли и умения оперативно реагировать на ситуацию», заместителя главы Минстроя Юрия Рейляна отругала за то, что он «мямлит» (ноябрь 2014 года), критиковала работу Минэкономики и систему, при которой у регионов забирают деньги, «а потом в ручном режиме делают красивые жесты» (ноябрь 2017 года). Неоднократно спикер СФ обвиняла правительство в затягивании подготовки нормативно-правовых актов, из-за чего не могут действовать уже принятые законы. После акций протеста молодых сторонников Алексея Навального в марте 2017 года госпожа Матвиенко была единственным высокопоставленным политиком, призвавшим «не прятать голову под крыло».

С нижней палатой парламента, которую с 2016 года возглавляет Вячеслав Володин, у СФ сложились непростые отношения. Совет федерации несколько раз отклонял думские инициативы: согласительная комиссия работала, например, по проектам о контактной притравке охотничьих собак и о запрете хостелов в многоквартирных домах. С подачи госпожи Матвиенко также был отклонен закон, запрещающий размещение рекламы на платежках ЖКХ. «Неужели законом страны надо такую чушь регулировать?» — сказала тогда спикер СФ. Летом 2017 года у Госдумы и СФ разошелся график работы: верхняя палата по плану должна была закончить работу на два дня раньше нижней, следовательно, принятые после этого законы могли поступить на подпись к президенту без одобрения СФ. После публикации "Ъ" график СФ был скорректирован.

В фильме, снятом к юбилею госпожи Матвиенко — 7 апреля 2019 года Валентине Матвиенко исполнилось 70 лет,— спикер Госдумы также не появляется, хотя там о юбилярше говорят другие высокопоставленные чиновники. Накануне юбилея Владимир Путин наградил госпожу Матвиенко высшей государственной наградой РФ — орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

На самом деле формальных оснований для перемещения госпожи Матвиенко с нынешней должности не так много. Если только не предполагать, что она возглавит структуру, которую ей предстоит сделать влиятельной, так же как госпожа Матвиенко добавила политического веса Совету федерации.

Высокопоставленный федеральный чиновник сказал "Ъ", что рассматривается вариант с переходом Валентины Матвиенко на пост главы ПФР. Социальная тематика спикеру СФ не чужая: с сентября 1998 года по весну 2003 года она была бессменным вице-премьером, курировавшим социальный блок, в четырех кабинетах министров.

По данным "Ъ", идея о приходе Валентины Матвиенко в ПФР могла возникнуть исключительно вне экономического и социального блока правительства и вряд ли получит их поддержку: политический вес госпожи Матвиенко существенно исказит структуру подчинения фонда регуляторам. При этом собеседники "Ъ", знакомые с ходом обсуждения реформы системы внебюджетных фондов, подтверждают недовольство ведомств главой ПФР Антоном Дроздовым и его разногласия и с Минфином, и с Минтрудом. Финансовое ведомство не устраивают чрезмерно высокие административные расходы фонда и фактическое отсутствие информатизации, Минтруд также недоволен подходом к работе IT-департамента ПФР.

В аппаратах первого вице-премьера Антона Силуанова и социального вице-премьера Татьяны Голиковой приход госпожи Матвиенко в ПФР комментировать отказались. Экономист, член Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер сказал "Ъ", что «не слышал» о том, что Валентина Матвиенко может заменить Антона Дроздова.

«Он профессиональный финансист, пришел из Минфина, работал в казначействе. Председатель ПФР — это не тот человек, который определяет политику. Это вряд ли пост, который подходит Валентине Матвиенко, это не ее масштаб»,— полагает господин Гонтмахер.

Если события будут развиваться по этому сценарию, то приход Сергея Нарышкина в Совет федерации выглядит предельно логичным. Нынешний глава СВР возглавил службу как раз после думских выборов 2016, а в нижней палате прошлого созыва занимал пост спикера — парламентская работа тоже ему не чужая.

По словам источников "Ъ" в силовых структурах, претензий к главе СВР за это время не высказывалось. Несмотря на сложную международную обстановку, Сергей Нарышкин выстроил весьма комфортные отношения со спецслужбами из нескольких десятков стран, в том числе с американским ЦРУ, сказал "Ъ" федеральный чиновник. И эта работа приносила плоды: например, именно по каналам СВР американские разведчики передали в декабре 2017 года информацию, позволившую выйти на след, обнаружить и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Санкт-Петербурга. А незадолго до начала чемпионата мира по футболу в России в 2018 году Сергей Нарышкин в Вашингтоне встретился с тогдашним главой ЦРУ Майком Помпео (ныне глава Госдепа): основной темой стало противодействие все тому же терроризму.

И в СВР Сергей Нарышкин оставался по мере возможного открытым для СМИ: он выступал на заседаниях Российского исторического общества (там он является председателем) и давал интервью. Из них стало известно, что господин Нарышкин после окончания Ленинградского механического института в 1978 году на два года поехал учиться в Высшую школу КГБ (где у него был оперативный псевдоним Наумов), а после устроился на работу в Ленинградское управление КГБ (этот факт в его официальной биографии никогда не упоминался). Там он и познакомился с Владимиром Путиным. По словам высокопоставленного источника "Ъ" в госструктурах, господин Нарышкин до сих пор входит в близкий круг господина Путина. «Это связано не только со служебной необходимостью, но и со сложившимися чисто человеческими отношениями»,— говорит собеседник "Ъ". Он полагает, что причину смены работы Сергея Нарышкина стоит искать не в его недостатках, а в его плюсах: «Он универсальный солдат, имеющий опыт работы в ключевых госструктурах и являющийся важной частью президентского круга». «Сергей Нарышкин уже знаком с парламентской работой по тому периоду, когда был спикером Госдумы (с 2011 по 2016 год.— "Ъ"), и ему хочется быть в публичной повестке,— утверждает другой собеседник "Ъ".— Если же он сменит Валентину Матвиенко в Совете федерации, то останется постоянным членом Совбеза. А это устраивает президента». В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента. Подбор кандидатов связан с желанием «улучшить образ Совета федерации, обновить его и сделать более солидным», утверждает источник "Ъ". Начиная с начала года штаб-квартиру СВР в Ясенево посетил ряд высокопоставленных депутатов, в том числе лидеры фракций и спикер нижней палаты Вячеслав Володин — о визите 28 января сообщал сайт Госдумы.

Экс-депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что Сергею Нарышкину, вероятно, «хочется возвращения в публичную политику»: «Его новая роль может быть практически любой, ведь Нарышкин работал во многих качествах — и главой администрации президента, и спикером Госдумы. Он может пойти куда угодно — хоть на место Валентины Матвиенко».

Информации о том, кто может сменить Сергея Нарышкина в СВР, пока нет. Это может быть как назначенец со стороны (каким был Михаил Фрадков), так и выходец из системы внешней разведки (каким является сам Сергей Нарышкин). Более вероятен второй вариант, полагает один из источников "Ъ": «Возможно, им станет один из действующих заместителей главы службы».

Максим ИВАНОВ, Иван САФРОНОВ, Наталья КОРЧЕНКОВА, Анастасия МАНУЙЛОВА, Олег САПОЖКОВ