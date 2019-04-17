17.04.2019 10:10 567

Как выяснил Forbes, ВТБ рефинансировал кредиты структур Сергея Гордеева на 40 млрд рублей, которые ранее были на балансе «ФК Открытие». Теперь проекты Гордеева обслуживаются на более выгодных условиях.

Речь идет о долгах на 40 млрд рублей от «ФК Открытие», которые в 2018 году досрочно погасили структуры основного владельца девелоперской группы «ПИК» Сергея Гордеева. Заемщиками по этим обязательствам выступали компании «Мирс» и «Убика», говорил Forbes в марте глава банка «Траст» Александр Соколов. Первая — владелец ТЦ Columbus (согласно данным СПАРК).

До августа 2018 года права требования по договорам с основными арендаторами Columbus были заложены в «ФК Открытие», затем этот залог был досрочно прекращен, свидетельствуют данные СПАРК. Кредит структурам Гордеева, который был на балансе «ФК Открытие», был рефинансирован в банке ВТБ в середине 2018 года, сказал Forbes банкир, знающий об этой сделке. В марте бизнесмен через своего представителя говорил Forbes, что рефинансировал кредит в августе, не уточняя, в каком именно банке. В беседе с Forbes в апреле Гордеев не опроверг, что кредит был рефинансирован ВТБ. О том, что именно госбанк стал кредитором Гордеева, косвенно свидетельствует тот факт, что сейчас часть здания ТЦ Columbus находится в залоге у ВТБ.

«Это было досрочное погашение, поскольку график предполагал более поздние сроки возврата», — говорил Соколов. «Мы перешли на лучшие условия, и это было мое желание рефинансировать кредит», — передал Гордеев через представителя. Собеседник Forbes на банковском рынке, знакомый со сделкой, говорит, что желание рефинансировать кредит было обоюдным — как со стороны банка «ФК Открытие», так и со стороны Гордеева. Погашение этого кредита банк непрофильных активов «Траст» засчитал в копилку положительных результатов работы с долгами — Соколов говорил, что банк по итогам 2018 года урегулировал проблемную задолженность на 230 млрд рублей.

Банк «Траст» не стал комментировать вопросы Forbes, не ответили на вопросы в банках «ФК Открытие» и ВТБ.

Старое партнерство

Сергей Гордеев был акционером «ФК Открытие» еще тогда, когда основным собственником банка был Вадим Беляев. Ему принадлежало 6,38% в «Открытие холдинг», который объединял финансово-промышленные активы Беляева. В начале 2015 года Гордеев вышел из состава акционеров холдинга, но партнерские отношения с банком сохранились — «ФК Открытие» кредитовал как ТЦ Columbus, так и ТЦ «Ривьера».

У Гордеева также партнерские отношения с ВТБ. Банк — владелец 7,6% акций группы ПИК. Это квазиказначейские акции, которые ВТБ выкупил в июле 2017 года. Тогда представители госбанка говорили, что это для банка портфельная инвестиция «с высоким потенциалом роста стоимости в краткосрочном периоде». Банк рассматривает продажу пакета в ПИК в ходе SPO компании, которое «планируется в среднесрочной перспективе». Одним из организаторов вторичного размещения должен стать «ВТБ Капитал». Инвестиция ВТБ пока оправдана — акции застройщика выросли на 34%, с 265 до 355 рублей за бумагу.

Зачем это «Открытию»

Возможно, новая команда «ФК Открытие» в рамках нынешней стратегии стремится к переходу на более высокомаржинальные кредиты, а у компании заемщика, в свою очередь, появилось предложение из ВТБ с более конкурентными условиями, на которые «ФК Открытие» был не готов пойти, говорит руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева.

С другой стороны, новая команда «ФК Открытие» также предлагала пониженные ставки ряду корпоративных клиентов, из-за чего сорвала даже пару сделок Сбербанку, рассказывали собеседники Forbes, и почему она не могла это сделать с кредитом структурам Гордеева — вопрос.

Не исключено, что в рамках новой стратегии «ФК Открытие» пересматривает свою риск-политику, снижая концентрацию на отдельных рисковых отраслях, полагает руководитель направления банковских рейтингов рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Так, на начало года на строительство и операции с недвижимостью, которые принято относить к наиболее рискованным, приходилось порядка 40% капитала банка, приводит он цифры. Рефинансирование указанного кредита позволит снизить данный показатель почти в два раза.

Зачем это ВТБ

Заем в 40 млрд рублей не является крупным кредитным риском для ВТБ, он составляет порядка 2,5% от капитала банка на март 2019 года, подсчитала младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

ПИК, как один из крупнейших застройщиков, — стратегический партнер ВТБ, говорит Кожекина. «В рамках партнёрства с ПИК ВТБ получит источник долгосрочного бесплатного фондирования в виде средств дольщиков на счетах эскроу, а также потенциал роста ипотечного кредитования, являющегося для ВТБ одним из основных направлений бизнеса», — считает Кожекина. Поэтому рефинансированию проектов коммерческой недвижимости Гордеева на более выгодных условиях могли способствовать возможные доходы от других операций по связанному с ним бизнесу, предполагает аналитик S&P Роман Рыбалкин.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff, Мария АБАКУМОВА, Forbes Staff

