17.04.2019 10:20 587

Ускорение роста российской экономики до 4–4,5% в год, которых по заданию Владимира Путина добивается правительство, невозможно без опережающего увеличения производительности, но ее крайне низкий текущий уровень маскирует огромную скрытую безработицу, указывают эксперты ЦМАКП и Высшей школы экономики. При этом в ЦМАКП подсчитали, что реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6–10 млн занятых. Эти люди могут пополнить ряды бедных или безработных — угроза этого может стать препятствием для модернизации.

Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы. По оценкам ЦМАКП, рост ВВП темпами 4–4,5% в год с учетом сокращения трудоспособного населения и неизменного уровня производительности в рентных и бюджетном секторах возможен лишь при увеличении производительности на 5–5,5% в год на одного занятого — за счет несырьевых отраслей. «Это станет сопровождаться высвобождением занятых, схлопывающим "старопромышленное перенаселение" в России. Одновременно рост производительности станет основой для повышения реальной заработной платы, соответственно — потребительского спроса»,— считают аналитики центра.

В ЦМАКП рассчитали несколько возможных сценариев высвобождения трудовых ресурсов при соответствующих параметрах экономического роста. Первый — повышение уровня производительности вдвое в несырьевых отраслях (до уровня Италии) — в 2015–2017 годах его средний уровень по паритету покупательной способности составлял в РФ $40 тыс. на человека в год против $83 тыс. в Италии. Рост производительности до итальянского уровня больше всего высвободит занятых в торговле, обработке, образовании, строительстве, транспорте и здравоохранении. Вторые сценарные расчеты делались на предположении о реализации запланированной цифровизации экономики. Они дают сопоставимые результаты. «Цифровизация способна обеспечить двух-трехкратный прирост производительности труда, который, если не трансформировать его в экспансию на внутренних (вытеснение импорта) и внешних рынках, может привести к неприемлемому по масштабам высвобождению занятых»,— заключают в ЦМАКП.

Схожие заключения содержатся в докладе ВШЭ «Национальные цели социального развития: вызовы и решения» (.pdf ), также подготовленном к апрельской конференции.

В нем говорится, что не до конца проработанные механизмы реализации некоторых нацпроектов (призванных увеличить производительность) могут оказать негативное влияние на достижение национальных целей. В частности, если «повышение производительности труда будет сопровождаться высвобождением работников, которые смогут трудоустроиться только на неформальном рынке труда, несмотря на рост заработной платы у оставшихся на предприятии сотрудников, совокупный эффект приведет к росту бедности и снижению доходов». Отметим, мер, которые могли бы нивелировать этот возможный эффект, ни один нацпроект не содержит.

«Модернизация и социальная адаптация — это не два разных, а один процесс, что упускается,— отмечает глава ЦМАКП Дмитрий Белоусов.— Если мы не сможем быстро сбалансировать экономические и социальные эффекты, Россию ждет либо образование новой бедности, либо модернизация будет остановлена в силу роста социальной нестабильности. Но это не обременение — это часть операции по развитию». Он также убежден, что текущая крайне низкая производительность труда в РФ сдерживается искусственно — маскируя, по вполне понятным социальным причинам, высвобождение занятых. «Отсюда и скепсис по отношению к пенсионной реформе, которую нужно было проводить либо намного раньше — в 2002 году, либо заметно позже — в 2020-х годах, когда "рассосется" эффект модернизации»,— говорит эксперт. В доказательство господин Белоусов рассказывает историю экс-губернатора Амана Тулеева, которому немецкие инвесторы предлагали провести глубокую модернизацию угольной отрасли в регионе, но он отказался, узнав, что это высвободит 10 тыс. шахтеров (30 тыс. человек с семьями).

В ЦМАКП предлагают решения вероятной проблемы: переобучение, дешевое жилье для высвобождаемых людей, реализацию потенциала малого бизнеса, экспорта и импортозамещения. Отметим, что российское правительство последний раз сталкивалось с массовой безработицей в период кризиса 2008 года, когда она увеличилась с 6% до 8%. Тогда Минтруд предложил ряд мер, в том числе переобучение высвободившихся работников, однако в ситуации роста безработицы из-за роста производительности правительство может оказаться впервые. Чтобы решить проблему трудоустройства, могут понадобиться и программы переобучения, и повышение пособий по безработице — однако если в применении к относительно молодым работникам, потерявшим места в сфере торговли или услуг, такие расходы могут иметь инвестиционный эффект, то для более старших, занятых в промышленности и социальной сфере, последующий поиск работы может оказаться затруднительным. Впрочем, пока чиновники экономического блока правительства (судя по прогнозу Минэкономики до 2034 года) проблемы вероятного выбытия миллионов в случае реализации сценария эффективного экономического роста не видят.

Алексей ШАПОВАЛОВ, Анастасия МАНУЙЛОВА