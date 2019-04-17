17.04.2019 10:30 427

В банковской системе выявлено 680 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей в первом квартале, это 7,6 процента всех выявленных поддельных денежных знаков.



Фальшивки этого номинала заняли третье место после пятитысячных (6220 единиц) и тысячных (1835) купюр, но все они — низкого качества, изготовлены на репрографическом оборудовании, сообщает Банк России.

За весь 2018 год выявлено только 384 подделок банкнот номиналом 2000 рублей. Этот номинал введен в обращение в конце 2017 года, удельный вес этих банкнот в общем количестве на 1 апреля составил 3 процента. Обычно злоумышленникам требуется несколько лет, чтобы освоить изготовление качественных подделок банкнот с новыми защитными свойствами.

Другой новый номинал (200 рублей) почти не привлекает фальшивомонетчиков — за первый квартал выявлено только 10 подделок, за весь прошлый год — 19.

Игорь ЗУБКОВ

