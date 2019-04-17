Доллар упал ниже 64 рублей из-за нефти, статистики КНР и перед аукционами ОФЗ

17.04.2019 11:00 418

Рубль в плюсе утром среды, отметившись на новых локальных пиках благодаря нефти, оптимизму глобальных рынков после сильной статистики КНР, а также в ожидании вновь значительных размещений ОФЗ на сегодняшних аукционах.

От более существенного укрепления рубля может удерживать баланс реальных денежных потоков — импортерам сейчас выгодно выкупать подешевевшую валюту, также остаются и интервенции Центробанка, тогда как экспортерам не слишком интересно продавать выручку по текущему валютному курсу, существенно ниже официального курса ЦБР на среду, 64,24.

Рубль достиг отметок 63,90 за доллар и 72,27 за евро впервые с 22 марта.

К 10.35 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 63,95, и российская валюта набирает около четверти процента от уровней предыдущего закрытия.

К евро рубль остановил рост, и к 10.35 МСК был вблизи уровня вчерашнего закрытия, 72,32 — таким образом отражается текущее укрепление единой валюты на форексе, почти на треть процента в паре с долларом США.

Минфин в среду проведет три аукциона — ведомство будет продавать 7-летние ОФЗ 26226 и 15-летние ОФЗ 26225 с постоянным купонным доходом, а также инфляционную бумагу ОФЗ 52002.

Неделю назад российским финансовым властям удалось разместить рекордный объем бумаг, на 137 миллиардов рублей по итогам двух аукционов при рекордном же спросе в 192 миллиарда рублей.

"Ожидаю сохранения высокого спроса на ОФЗ и успешного размещения, в том числе и длинных бумаг. Отсутствие развития истории с санкциями подстегивает спрос на рублевые активы, что оказывает дополнительную поддержку рублю", — сказал Анастасия Соснова из компании Фридом Финанс.

В среду нефть марки Brent достигла максимального значения с 8 ноября прошлого года, отметки $72,10 за баррель. Сейчас она растет в цене на полпроцента, и поддержкой выступает усиление спроса со стороны китайских нефтеперерабатывающих заводов а также данные Американского института нефти о снижении запасов в США.

На глобальных рынках утром среды превалируют оптимистичные настроения после китайской статистики, отразившей рост ВВП в первом квартале текущего года к прошлому первому кварталу на уровне 6,4 процента, что лучше ожиданий, а также расширение промпроизводства в марте на 8,5 процента в годовом исчислении, заметно превысившее прогнозы.

На форексе доллар США теряет треть процента против евро и на 0,2 процента — к корзине из 6 валют.

Валюты стран, чей экспорт завязан на КНР, например, австралийский доллар, после китайской статистики показывают преимущественно рост.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Мария ГРАБАРЬ