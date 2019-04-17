Медведев: Налоговая нагрузка в РФ не будет расти в ближайшие шесть лет

Выступая с отчетом о работе кабмина в Госдуме, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил ряд мер в пользу развития бизнеса. Это, в частности, неувеличение налоговой нагрузки, ограничение избыточных требований.

- Мы приняли принципиальное решение — в ближайшие шесть лет налоговую нагрузку не увеличивать, — сказал глава правительства депутатам. Для этого, напомнил он, была скорректирована налоговая система — в частности, ставка НДС.

- Это шаг непростой, но необходимый. Но хочу напомнить, что мы сохранили все льготы на НДС на значимые товары и услуги, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Бизнес измучен разными проверками и излишней бумажной работой, констатировал он. Впредь количество обязательных требований к бизнесу в РФ должно быть снижено в разы, а принципы их установления измениться, заявил премьер-министр РФ.

- Предприниматель должен понимать, чего от него хотят, — уверен он. — Наша цель — избавить бизнес от избыточных и, порой, бессмысленных требований.

Медведев пояснил, что речь о тысячах документов — они дублируют или противоречат друг другу.

Он пояснил, что именно поэтому было принято решение прибегнуть к "регуляторной гильотине".

Дмитрий Медведев, кроме того, обещал продолжить декриминализацию "предпринимательских" преступлений. По его словам, заключение под стражу на время следствия по таким преступлениям является крайней мерой — штрафы более эффективны.

Татьяна ЗАМАХИНА

