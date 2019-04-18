18.04.2019 08:30 385

Более трех миллионов россиян ездили в прошлом году на заработки в другие регионы, подсчитал Росстат. В основном это люди, которые не меняли места жительства, то есть их семьи живут в одном регионе, а зарабатывают деньги они в другом, пояснил "РГ" директор Центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Смелов.

Часть из них — маятниковые мигранты, то есть те, кто каждый день едет на работу в соседний регион и вечером возвращается. Например, между Москвой и Подмосковьем ежедневно ездят примерно 750 тысяч человек, между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью — около 200 тысяч человек. Остальные два миллиона — это те, кто совершает дальние поездки и не может постоянно возвращаться домой, констатировал Смелов. Большинство — люди со средним профессиональным или средним общим образованием. Те, кто окончил вузы, реже едут в другие регионы за "длинным рублем".

Больше всего людей едет на заработки в Москву, Тюменскую область и Петербург, а уезжают из Подмосковья, Ленинградской области и Адыгеи

Среди тех, кто уезжает на заработки, выше доля молодежи и ниже доля тех, кому за 45 лет, чем среди занятого населения, работающего на своей территории. Так, средний возраст внутренних трудовых мигрантов — 38,7 лет, а работающих на своей территории — 41,2 года. Чаще всего на заработки едут в столичные и северные регионы, а уезжают в поисках работы — из Центральной России. Больше всего людей едет на заработки в Москву — 1,6 миллиона человек, или 22,9 процента от общего числа трудящихся в столице. Второе место — Тюменская область (18,6 процента), третье — Петербург (7,3 процента). Также популярны Подмосковье, Магаданская область, Краснодарский край, Якутия и Коми.

Уезжает больше всего людей из Московской и Ленинградской областей (22,4 процента и 18 процентов от числа работающих соответственно). Далее идут Адыгея (17,1 процента), Чувашия (13,6), Калмыкия (12,8), Марий Эл (11,7). Каждый пятый уехавший на заработки в другой регион трудится в строительстве. Каждый седьмой — в транспортировке и хранении, каждый десятый — в торговле. Добычей полезных ископаемых занимаются 8,8 процента, трудится в обрабатывающей промышленности 8,3 процента.

По словам Павла Смелова, маятниковая миграция людей в мегаполисы из соседних регионов — это норма. То же самое касается добывающих регионов, куда люди ездят работать вахтовым методом. "Когда же мы говорим, что люди с Дальнего Востока вынуждены ездить на заработки в центральные регионы, это уже не совсем хорошая ситуация. Нужно стимулировать развитие рынка труда на местах", — говорит Смелов. Нужно ли эти миграционные потоки усиливать или замедлять? По мнению эксперта — перенаправлять.

Ведь основной поток временных трудовых мигрантов — это восток — запад. А при условии низкой численности населения в восточных регионах это только усугубляет положение дел. Нужно создать условия, рабочие места с достойной зарплатой, чтобы у людей не возникало нужды ехать в центральные регионы на заработки, пояснил Смелов. И уточнил: главная мотивация для внутренней трудовой миграции — наличие более высокооплачиваемой работы.

Марина ГУСЕНКО

