18.04.2019 08:40 313

Средняя номинальная зарплата в России в 2024 году превысит 63 тыс. рублей. Об этом говорится в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития на 2019–2024 годы, подготовленных Минэкономразвития (есть в распоряжении «Известий»). По итогам прошлого года размер оплаты труда в среднем по стране составил 43,4 тыс. рублей, то есть к 2024 году он увеличится на 46% к уровню 2018-го. Драйверами повышения станут IT-сфера, финансовая отрасль, логистика и перевозки, сообщили «Известиям» в компаниях по поиску работы. Однако даже через шесть лет россияне будут получать меньше, чем им необходимо для достойной жизни.

Номинально или реально

Минэкономразвития прогнозирует, что через шесть лет средняя номинальная зарплата в России составит 63 437 рублей. К уровню 2018 года, по подсчетам «Известий», она вырастет на 46% (в прошлом году показатель был на уровне 43,4 тыс. рублей).

Хоть в номинальном выражении ежегодный рост размера оплаты труда и будет колебаться в диапазоне 5,8–6,8%, в реальном всё будет не настолько радужно. Темпы повышения составят 1,1–2,7% в год, говорится в обновленном макропрогнозе министерства, с которым ознакомились «Известия». В 2019-м ведомство ожидает, что средняя зарплата достигнет 46,1 тыс. рублей.

Даже через шесть лет номинальная зарплата в стране будет оставаться ниже, чем необходимо гражданам. Ранее россияне заявили, что для достойной жизни им в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей. А трети российских семей не хватает денег на обувь, отмечал Росстат, который находится в ведении Минэкономразвития.

Среднемесячная номинальная зарплата исчисляется на основании показателей до удержания НДФЛ, включая премии, бонусы и компенсации, объяснила руководитель департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина. Она добавила, что размер оплаты труда формируется под воздействием различных факторов, таких как соотношение спроса и предложения, конкуренция на кадровом рынке и размер налоговых обязательств.

В целом Минэкономразвития ожидает благоприятной ситуации на рынке труда. Благодаря повышению пенсионного возраста, численность рабочей силы увеличится с 76,2 млн человек в 2018 году до 76,8 млн в 2024-м. При этом безработица не вырастет, а, наоборот, сократится: с 4,8% в прошлом году до 4,5% через шесть лет.

Рост зарплат по мнению Минэкономразвития будет происходить за счет ежегодной индексации бюджетникам на уровень прогнозируемой инфляции (примерно по 4% каждый год), повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в соответствие с увеличением прожиточного минимума, а также за счет роста производительности труда. Последний фактор будет влиять на размер оплаты труда за счет повышения квалификации работников.

Прибавка на успех

В пресс-службе Минтруда вопросы «Известий» переадресовали в Минэкономразвития. В этом ведомстве не прокомментировали «Известиям», какие сферы рынка труда станут локомотивом увеличения зарплат.

Эксперт проекта «Банк данных заработных плат» компании HeadHunter Ольга Дмитриева рассказала «Известиям», что драйвером роста оплаты труда в ближайшие годы станут сферы информационных технологий, логистики и перевозок, а также финансовая отрасль. По ее оценке, при благоприятной экономической ситуации и отсутствии внешних негативных факторов рост зарплат к 2024 году относительно 2018 года составит 30%. Она добавила, что зарплата не растет или вовсе сокращается в химическом и промышленном производствах, сфере услуг и туризма.

Драйверами роста оплаты труда действительно будут сферы IT-технологий, производства, digital, а также приборостроения (особенно связанного с робототехникой), отметил руководитель пресс-службы сервиса для поиска работы и сотрудников Rabota.ru Сергей Денисенко. По его словам, зарплаты будут снижать для профессий, подразумевающих однотипные задачи, которые можно автоматизировать. Уже сейчас фиксируются замена людей в рекрутинге, ритейле (автоматизированные кассовые зоны в магазинах), увеличенные зоны банкоматов в банках, автоматические системы обзвона и информирования. Однако процесс это небыстрый, поэтому в ближайшее время не будет резкого падения зарплат или исчезновения профессий.

При этом Сергей Денисенко подчеркнул: среднемесячная зарплата по России — это «средняя температура по больнице». Она очень отдаленно приближена к реальному положению дел на рынке труда.

— Надо рассматривать хотя бы отдельные регионы, а еще правильнее брать отдельные сферы в конкретных городах и областях и выводить средние числа. Тогда картина станет больше приближена к реальности, — заявил он.

Одним из самых высоких рост зарплат в России был в 2018 году — увеличение составило 6,8%. Это было связано с выполнением майских указов президента об индексации выплат бюджетникам. Однако реальные доходы населения всё равно сократились — на 0,2%. Финансовые власти объяснили такую динамику тем, что уменьшилась другая прибыль россиян, не связанная с зарплатой. Например, доход от сдачи в аренду жилья, начисленные проценты по вкладам от банков, различные подработки помимо основной деятельности.

В этом году Минэкономразвития ожидает роста реальных доходов населения на 1%. К 2024 году этот показатель увеличится до 2,4% ежегодного прироста.

Инна ГРИГОРЬЕВА, Анна ИВУШКИНА