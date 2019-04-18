18.04.2019 09:10 392

При этом потребность в улучшении жилищных условий у россиян сохраняется, поэтому спрос на ипотечные кредиты будет расти. Тем более что есть куда: сейчас доля ипотеки в ВВП равна 6 процентам по сравнению с 10-12 процентами на развитых ипотечных рынках. Наращивать ипотечный портфель банки намерены за счет цифровизации, продаж через маркетплейсы и другие онлайн-платформы. Один из банков, например, пилотирует возможность одобрения ипотечной заявки прямо на сайте ЦИАН, а не на стороне банка.

При этом советник первого зампреда Банка России Елена Чайковская подчеркнула, что "Банк России свой маркетплейс не делает, наша цель — подготовка регуляторных изменений". Она отметила, что законодательство всегда немного отстает от рынка. Настает момент, когда технологически рынок готов сделать больше, но упирается в регуляторные ограничения. Ипотека — одно из пяти направлений, над которыми работает регулятор. По всем платформы разные, по ипотеке это ДОМ.РФ. Создана фокус-группа, которая анализирует бизнес-модель ипотечного рынка, так как сегмент низкомаржинальный. Просчитывается, сколько банки готовы платить платформе за продажу ипотечных продуктов, какие барьеры для развития цифровых каналов существуют.

В начале года цены на жилье стали расти

В начале года цены на жилье стали расти. У одного из крупнейших застройщиков они уже подскочили на 20 процентов. Вместе с этим снижаются темпы ввода нового жилья. Застройщики ожидают перехода на банковское финансирование — оно может привести к остановке деятельности почти трети участников рынка, прогнозируют в RAEX. Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг считает, что "переход на проектное финансированиек росту ставок не приведет, механизм продажи и покупки жилья по договорам долевого участия сохранится". По его словам, доля ипотечных сделок (чистая выдача) во II полугодии может даже превысить показатели аналогичного периода 2018-го. Это связано с тем, что становится меньше рефинансированных кредитов: их в ипотечном портфеле — около 5 процентов.

Евгения НОСКОВА