18.04.2019 09:40 305

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала кассационную жалобу на отказ в аресте имущества четырех контролировавших АО «Банк Город» лиц на сумму 10,5 миллиарда рублей, говорится в определении Арбитражного суда Московского округа.

АСВ, которое является конкурсным управляющим банка, обжаловало в кассации определение Арбитражного суда Москвы от 7 декабря 2018 года и постановление апелляции.

Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 16 мая.

Сложившаяся судебная практика свидетельствует о том, что необоснованно уклоняющийся от погашения задолженности должник, не дожидаясь результатов судебного разбирательства и/или вступления решения в законную силу, стремится избавиться (скрыть) от любого имущества, принадлежащего ему на праве собственности, отметило ранее АСВ. Указанное имущество отчуждается в пользу третьих лиц, направляется за пределы Российской Федерации, заметил управляющий в ходатайстве об аресте имущества.

Однако столичный арбитраж посчитал, что конкурсным управляющим не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что ответчики предпринимают действия по отчуждению какого-либо имущества. Кроме того, управляющий не указал перечень движимого и недвижимого имущества, на которое должен быть наложен арест и где оно находится, а также доказательства его принадлежности ответчикам.

Доводы конкурсного управляющего носят предположительный и вероятностный характер, говорится в определении суда от 7 декабря.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках иска АСВ о привлечении четырех контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 10,5 миллиарда рублей.

В ходе проведения проверки обстоятельств банкротства было установлено, что председателем правления банка Станиславом Кулагиным, исполнявшими в разное время обязанности председателя правления организации Владимиром Генераловым и Виктором Байковым не осуществлена передача документации и электронной базы данных (резервной копии) АО «Банк Город».

Вышеуказанными лицами и заместителем председателя правления — управляющим филиалом банка в Республике Татарстан Рафаэлем Галимовым совершены действия по замене ликвидных активов на права требования к юридическим лицам, не осуществляющим реальную хозяйственную деятельность, по безвозмездному отчуждению принадлежащего банку недвижимого имущества и транспортных средств.

Указанные обстоятельства являются, по мнению АСВ, основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Москвы 29 марта 2016 года признал этот банк несостоятельным (банкротом).