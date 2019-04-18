18.04.2019 09:50 420

Альфа-банк завершил формирование обновленной команды топ-менеджеров. Как стало известно "Ъ", завершающими кадровыми перестановками станет уход проработавшего в банке более 15 лет соруководителя корпоративно-инвестиционного блока Максима Першина. У этого направления останется один глава — Андрей Чулак. Кроме того, вакантную более двух месяцев позицию главы Private banking займет курировавшая этот бизнес в «Открытии» Алина Назарова. Эксперты считают такие перестановки логичным финалом кадровой реформы нового руководителя Альфа-банка Владимира Верхошинского.

О том, что в среду на заседании правления Альфа-банка было объявлено о кадровых перестановках, рассказали "Ъ" источники, знакомые с ситуацией. По их словам, руководителем департамента по управлению крупным частным капиталом Альфа-банка станет Алина Назарова, ранее курировавшая аналогичное направление в Номос-банке, а затем в объединенном банке «Открытие». Она будет отвечать за разработку и внедрение стратегии Private banking, формирование команды, продуктовое и инвестиционное предложение для состоятельных клиентов, а также за территориальное развитие бизнес-блока.

Данная позиция была вакантна с февраля текущего года, когда этот пост покинула по собственной инициативе Екатерина Милеева. По словам главы совета директоров Top Contacts Артура Шамилова, Алина Назарова выстроила хорошую систему Private banking в Номос-банке, которая была удачно интегрирована в объединенный банк «Открытие». «Очевидно, что для Алины Альфа-банк — это новый этап. Думаю, она сможет вдохнуть жизнь в это направление и там»,— добавляет он.

Private banking в Альфа-банке появился в 2006 году. Банк имеет офисы для VIP-клиентов не только в России, но и за рубежом. Количество офисов и представительств в других странах — 18. В рамках этого сегмента обслуживается около 4 тыс. состоятельных клиентов-семей с капиталом от $0,5 млн.

Кроме того, на заседании правления в среду было объявлено, что банк по собственному желанию покидает соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин, проработавший в банке более 15 лет. В итоге единственным главой блока станет занимавший наравне с Максимом Першиным пост соруководителя Андрей Чулак, пришедший в банк в рамках формирования новой команды главой банка Владимиром Верхошинским осенью прошлого года (см. "Ъ" от 5 октября 2018 года ). Максим Першин подтвердил свой уход, отметив, что он связан с личными планами. «Я намерен сконцентрироваться на развитии собственных проектов,— пояснил он.— Я благодарен акционерам и коллегам за многолетнее доверие, интересные задачи, драйв и уникальную внутрикорпоративную культуру». По словам Артура Шамилова, в случае если Максим Першин решит продолжить работу в банковской сфере, профессионал его уровня будет, безусловно, востребован рынком.

В Альфа-банке "Ъ" подтвердили указанные кадровые перестановки, отказавшись от дальнейших комментариев. «"Альфа" завершает обновление команды, фактически на своих позициях остались только руководители финансового и юридического блоков,— указывает руководитель финансовой практики компании "Морган Хант Экзекьютив Серч" Мария Янковская.— Новая команда нацелена на решение стоящих перед банком амбиционных задач по повышению эффективности процессов, наращиванию бизнеса при значительном сокращении затрат».

Ксения ДЕМЕНТЬЕВА