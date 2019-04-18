18.04.2019 10:20 289

Павел Дуров нашел первого официального партнера для создания блокчейн-платформы TON. Это немецкая платежная компания Wirecard AG, работающая с MasterCard и Visa.

Немецкая Wirecard AG станет первым официальным партнером блокчейн-платформы TON, которую создает команда Павла Дурова . Информацию подтвердили вице-президент по развитию бизнеса Wirecard Георг фон Вальденфельс и управляющий партнер TON Labs Александр Филатов.

Компании займутся разработкой совместной платформы для цифровых финансовых услуг, платежей и банковских операций, которые будут использованы в работе блокчейн-платформы. Сама интегрированная в Telegram платежная криптовалютная система пока что проходит тестирование в закрытом режиме. В феврале Forbes писал , что полноценному запуску блокчейн-платформы на тот момент мешало отсутствие платежных шлюзов.

«Мы рады сотрудничеству с TON Labs. Их огромный опыт в области масштабируемых технологий и децентрализованных решений, а также значительный глобальный рост мессенджера Telegram будут способствовать успеху нашей совместной программы», — заявил Георг фон Вальденфельс.

«Добавление TON в растущую экосистему Telegram открывает новые возможности для бизнеса и технологических инноваций. Мы рады сотрудничать с одной из самых динамичных и инновационных финансовых компаний в мире, в области синергетические финтех-решения нового поколения на рынке», — добавил Александр Филатов.

Чем занимается Wirecard

Wirecard — немецкая компания, специализирующаяся на обеспечении заказчиков системами для офлайновых, онлайновых и мобильных платежей. Она обеспечивает как прохождение транзакций, так и устранение рисков и обеспечение производительности для международных платежей. в частности она обеспечивает внедрение финансовых технологий, мобильных платежей, процессов электронной коммерции, цифровизацию розничных продаж и работу с китайскими платежными системами.

Компания существует с 1999 года, среди ее партнеров MasterCard, Visa, UnionPay и другие системы. Судя по ее профилю, компания сможет обеспечить взаимодействие TON с существующими финансовыми инструментами.

Екатерина КИНЯКИНА, Forbes Staff, Александр БАУЛИН, Forbes Staff

