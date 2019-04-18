18.04.2019 10:30 321

По словам руководителя антисанкционного департамента Минфина, его задача состоит в том, чтобы бизнес и банки не соблюдали западные санкции и «им за это ничего не было».



«Мы хотим, чтобы вы не соблюдали санкции Запада и вам ничего за это не было», — заявил глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев, обращаясь к бизнесменам и банкирам во вступительном слове на форуме Refinitive, посвященном корпоративному управлению, рискам и комплаенсу.

«Санкции становятся бременем, которые вам нужно соблюдать. Я понимаю ваши сложности — вы находитесь между молотом и наковальней, так как вы должны соответствовать противоположным вещам. Моя задача: мне нужно, чтобы вы не соблюдали санкции Запада. Я понимаю что это порождает некоторые сложности, мы готовы услышать ваши проблемы. Мы хотим, чтобы вы не соблюдали санкции Запада и вам ничего за это не было», — заявил Тимофеев.

«Когда американцы пишут законы, которые пытаются соблюдать наши экономические агенты — это посягательство на суверенитет страны, и попытки ввести уголовную ответственность могут восприниматься как решение этой проблемы», — считает Тимофеев.

Тимофеев отметил два направления работы Минфина по борьбе с санкционным давлением. Первое — это стимулирование расчетов в национальной валюте, а второе – закрытие информации санкционных компаний. Эти инициативы прорабатываются на уровне обсуждения, уточнил он. Включенные в список SDN компании получают чёрную метку, говорит чиновник. «Но санкции бывают менее жёсткими, и для компаний, которые попали под такие менее жёсткие санкции, закрывать информацию не стоит. Сейчас у нас в законодательстве написано, что компания которая включена в санкционный список, может закрывать информацию — это несовершенство нашего законодательства, которое появилось внезапно и тут есть пространство для совершенствования», — добавил Тимофеев.

Правительство активно работает над тем, чтобы способствовать уходу российских компаний от соблюдения санкций. В начале апреля РБК писал , что кабинет министров подготовил перечень информации, которую компании могут не раскрывать, опасаясь западных санкций. Согласно проекту постановления правительства, эмитенты получат право не раскрывать информацию или раскрывать в ограниченном объеме по 18 пунктам, в числе которых данные о руководстве компании, о ее сделках, акционерах, партнерах по хозяйственной деятельности, о корпоративных спорах и т.д.

Репрессивных мер за соблюдение западных санкций пока не приняли. В мае 2018 года представители всех четырех фракций Госдумы и спикер Вячеслав Володин внесли законопроект об ответственности за соблюдение антироссийских санкций. В законопроекте предусматривалась уголовная ответственность за соблюдения санкций и действия, способствующие введению санкций. Почти сразу после внесения законопроект был принят в первом чтении, однако потом отправился на доработку.

Юлия ТИТОВА, Forbes Staff

