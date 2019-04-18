Рубль и ОФЗ в минусе перед западной Пасхой и оглашением расследования Мюллера

18.04.2019 11:00 313

Рубль и рынок рублевого госдолга в минусе на торгах четверга, при этом фактором давления может выступать текущее снижение глобального спроса на риск в преддверии западной Пасхи и на фоне сигналов о замедлении деловой активности.

К полудню котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,07, и российская валюта теряет более трети процента от уровней закрытия среды, вечером которой рубль достиг максимума с 22 марта, 63,80.

К евро рубль теряет 0,1 процента, и к 12.00 МСК котировки были вблизи 72,17, тогда как накануне было достигнуто значение 72,07 впервые с мая прошлого года.

Доходность большинства ОФЗ немного растет с начала дня, у 10-летних бумаг она сейчас на уровне 8,25 процента годовых против 8,24 при закрытии среды, в течение которой доходность снижалась до четырехнедельного минимума 8,17.

"Никаких подводных камней нет, а рубль дешевеет из-за того, что завтра европейские рынки закрыты, и не будет ликвидности, а Штаты хотя в пятницу и работают, но вряд ли сильно повлияют на наш рынок, поэтому позиции закрываются, люди фиксируют прибыль", — сказал дилер крупного западного банка.

Тем не менее, раздражителем для локальных рынков может выступать и намеченная на сегодня (16.30 МСК) пресс-конференция генпрокурора США Уильяма Барра, на которой он представит полную версию расследования Роберта Мюллера о возможных связях предвыборной компании Дональда Трампа с российскими представителями и о вмешательстве Москвы в американскую президентскую гонку 2016 года.

В конце марта Барр, ознакомившись с результатами расследования, сообщил, что Мюллер не обнаружил преступного сговора предвыборного штаба Трампа с Россией.

"Последствия сегодняшней публикации более полной версии доклада для российского валютного рынка будут зависеть от интерпретации его содержания конгрессменами", — сказала Татьяна Евдокимова из банка Нордеа.

По ее мнению, если доклад сразу не вызовет заметного усиления санкционной риторики, то краткосрочные перспективы рубля остаются благоприятными, поскольку факторами поддержки остаются комфортные цены на нефть, приближение пика налоговых платежей и устойчивый спрос иностранных инвесторов на российские активы, в очередной раз подтвержденный результатами вчерашнего размещения ОФЗ.

Во многом благодаря этим факторам рубль накануне и обновил локальные максимумы.

Российский налоговый период, по мнению участников рынка, будет поддерживать рубль на следующей неделе, в преддверии уплаты 25 апреля налога на добычу полезных ископаемых, а затем 29 апреля — налога на прибыль.

В среду нефть марки Brent достигла максимального значения с 8 ноября прошлого года, отметки $72,27 за баррель. В четверг она снижается на 0,4 процента с начала дня, и баррель оценивается в $71,34.

На форексе доллар США дорожает на треть процента против евро, к корзине из 6 основных валют растет на четверть процента, против сырьевых и развивающихся валют показывает также преимущественно укрепление с начала дня.

Помимо доллара США в плюсе японская иена — таким образом инвесторы перекладываются из риска в качество после слабых предварительных данных об апрельской деловой активности промсектора, опубликованных в Еврозоне и Азии.

Теперь в фокусе внимания аналогичная статистика США, в Штатах еще выйдут важные данные о розничных продажах за март.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ