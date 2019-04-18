18.04.2019 17:00 291

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Росстат. Это первый расчет показателя после перехода на новую методику оценки денежных доходов.

В среднем на душу населения денежные доходы россиян в январе–марте составили 29 920 руб.

Одновременно Росстат пересчитал динамику реальных располагаемых доходов за 2018 год. Согласно новым данным, этот показатель вырос на 0,1%, тогда как ранее сообщалось о его снижении на 0,1%.

Пересчета динамики реальных доходов с 2013 года ведомство пока не публикует. Более подробная информация о реальных располагаемых доходах в обновленной методологии за 2014–2019 годы, включая региональный разрез, будет опубликована после 23 апреля, сообщили РБК в Росстате.

Кроме того, Росстат стал публиковать упрощенный показатель «реальных денежных доходов» населения — без вычитания обязательных платежей. Этот показатель снизился в первом квартале 2019 года на 2%.

Согласно расчетам по «старой» методике, реальные располагаемые доходы граждан беспрерывно сокращались на протяжении пяти лет. В 2017 году они упали на 1,2%, в 2016 году — на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014-м — на 0,7%.

Как изменилась методика расчета доходов

Росстат недавно перешел на новую методологию расчета денежных доходов и расходов населения. Ведомство утвердило обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения в ноябре 2018 года. Новая методика «намного более качественная, и результаты должны быть более глубокие, более обоснованные», говорил руководитель Росстата Павел Малков.

Новая методика расчета доходов существенно увеличит долю зарплат в структуре доходов (с 41 до 55%, по данным за 2017 год), но уменьшит долю доходов от предпринимательства (с 7,6 до 6,3%) и от собственности (с 5,4 до 4,3%). Доля ненаблюдаемых доходов сократится с 26 до 11,5%.

В оценку доходов населения будут добавлены показатели оплаты труда работающих в организациях без оформления договоров, наемных работников у физлиц и ИП (включая фермерские хозяйства), а также оплата труда в иностранной валюте и оплата труда иностранных работников. Доходы от продажи иностранной валюты вообще будут исключены из расчета как пережиток советской системы. Важным нововведением станет учет расходов россиян, связанных с трансграничной онлайн-торговлей, а также в новой методологии будут учитываться сделки на первичном рынке и покупка недвижимости, находившейся в собственности у юрлиц.

Росстат перешел с ежемесячного на поквартальный график публикаций информации о денежных доходах и расходах населения. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин призвал не видеть в таком решении Росстата «засекречивание» данных о доходах граждан. «Здесь идет речь об уточнении данных в связи с тем, что ежемесячные данные, скорее всего, не отражают реальной картины», — говорил министр.

Юлия СТАРОСТИНА